Ecologistas: La incidencia del vertido del OS35 "es importante" en una zona con especies protegidas

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido de que la incidencia del vertido ocasionado por el buque OS35 semihundido en Gibraltar "es importante" y, tras señalar que ya ha llegado a una zona de costa del Peñón y a la playa de poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz), ha recordado que se trata de una zona con especies protegidas.

"Ya dijimos que la barrera anticontaminación en el sitio donde nos encontramos posiblemente no sirviera", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Verdemar-Ecologistas, Antonio Muñoz. En este sentido, ha indicado que en la tarde del jueves se vio que el vertido cuando sale del buque, como el aceite pesa menos que el agua las corrientes los desplazaron debajo y pasó tres barreras.

Muñoz ha señalado que se trata de un lugar comunitario protegido por la RED Natura 2000 donde existen una serie de endemismo de importancia comunitaria, como el paso de ballena o una colonia de delfines mulares y comunes que pueden verse afectado.

Además, ha explicado que el barco de ecologistas ha salido y parte del vertido está en Gibraltar y si llega la playa de La Línea, como ha llegado, puede afectar a una especie protegida de lapa (Patella ferruginea) que está en peligro de extinción.

Muñoz ha asegurado que solo con el vertido que ha habido, sin contar con lo que queda dentro del buque sin extraer, la incidencia "ya es importante" y ha lamentado que "no se puede seguir recordando otros naufragios que se han producido a lo largo de la historia en la zona como el New Flame o el Fedra", ya que "hay que actuar para no vuelvan a ocurrir cosas así".