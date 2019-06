Verdemar ve graves deficiencias en la gestión del incendio de San Roque (Cádiz) y exige plan de autoprotección

Publicado 25/06/2019 22:33:45 CET

CÁDIZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Verdemar, grupo ecologista miembro de la federación estatal Ecologistas en Acción, ha estado "desde el minuto uno" siguiendo la evolución del incendio ocurrido este martes en la planta química de Indorama del polígono industrial Guadarranque de San Roque (Cádiz), señalando al respecto "graves deficiencias" en la gestión del mismo y abogando por un plan de autoprotección para el Campo de Gibraltar.

En una nota, el colectivo ha manifestado que se trata de una empresa que, según reza en la propia web de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), trabaja en esta fábrica con componentes químicos tales como el ácido tereftálico purificado (PTA), polímero de tereftalato de polietileno (PET), ácido isoftálico purificado (PIA), siendo de hecho la instalación que ha sufrido el fuego "una de las pocas en el mundo capaz de producir PTA, PIA y PET en las mismas instalaciones".

Es por ello que para el grupo ecologista resulta "incomprensible" que desde las autoridades locales de las ciudades más afectadas por la nube tóxica, es decir, los ayuntamientos de San Roque, Los Barrios, Algeciras y La Línea "se haya trasladado el mensaje contradictorio y falso a la ciudadanía de que los humos no eran tóxicos y, a la vez, se pidiera permanecer en casa y cerrar puertas y ventanas, máxime cuando a Verdemar le consta que sí se han evacuado al resto de industrias circundantes y que personas conocedoras del polígono se han marchado".

"Es una actitud de quienes deben velar por la seguridad y la salud públicas que, por contra, pone en grave riesgo de contaminación a la población del Campo de Gibraltar", lamentan, añadiendo que "no más razonable" ha sido la gestión desde la Junta de Andalucía, pues "durante el incidente la red de vigilancia ambiental situaba sus medidores de calidad ambiental en verde, que es lo mismo que decir que el aire era sano, una prueba manifiesta de que el sistema no funciona, en especial cuando no se da una medición del aire en tiempo real".

Por estas deficiencias, Verdemar continuará reclamando un plan de autoprotección para el Campo de Gibraltar "que dé certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía ante incidentes como este y que dote a la comarca de una voz oficial coordinada que recomiende a los vecinos lo que tienen que hacer en una situación tan crítica como ésta, para que estos no se vean obligados a informarse a través de redes sociales e incluso llamando a los ecologistas".

Verdemar recuerda que este incendio se produce mientras dos proyectos de ampliación del polígono industrial se encuentran en exposición pública, autorizados por los ayuntamientos de San Roque y Los Barrios.

Los ecologistas también apuestan por acometer, "lo antes posible", una revisión y actualización del plan de emergencia "teniendo en cuenta a los vecinos, además de tomar medidas de actuación y coordinación urgentes para mantener a los campogibraltareños adecuadamente informados ante eventualidades de tan extrema gravedad".