El viento y la lluvia causa diversas incidencias en varios puntos de Cádiz con árboles caídos

El viento y la lluvia causa diversas incidencias en varios puntos Cádiz con árboles caídos. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento y lluvia de la tarde-noche de este viernes, donde se alcanzaron rachas de hasta 80 kilómetros por hora, ha causado diversas incidencias en varios puntos de Cádiz por la caída de diversos árboles.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, ante la previsión del fuerte viento, la Delegación de Parques y Jardines que dirige la concejala Loli Pavón, activó tres patrullas para "poder atender todas las incidencias que se produjeran en la ciudad". En concreto, a las 20,30 horas se produjo la caída de una palmera en la avenida Duque de Nájera --a la altura de Valcárcel-- sobre dos vehículos que estaban circulando en ese momento por la zona, uno en cada sentido.

A consecuencias de la caída, el ocupante de uno de los vehículos sufrió heridas leves, mientras que otra persona tuvo un ataque de ansiedad. Además, la palmera causó daños de envergadura en dichos vehículos, así como en otros estacionados. La Policía Local tuvo que proceder al corte total del tráfico entre Simón Bolivar y Pericón de Cádiz hasta la retirada del primer vehículo por la grúa, momento en el que se abrió el tráfico con paso alternativo en un solo carril. Asimismo, los operarios de Parques y Jardines procedieron a la retirada de la palmera.

Por otro lado, a las 20,40 horas se produjo la caída de otra palmera en la avenida principal a la altura de Subdelegación del Gobierno. Esta no causó daños materiales ni personales pero sí obligo al corte de los dos carriles en sentido exterior hasta que se retiró la palmera. Igualmente durante la tarde se cayó la rama de un árbol de la especie grevillea en la calle Colarte.

Pasadas las 21,00 horas una tercera palmera cayó en la avenida de la Bahía, sin incidencia en el tráfico, ni daños. Además, también se produjo la caída de una rama de grandes dimensiones de un ciprés en la esquina de la avenida del Guadalquivir con Torcuato Cayón y una tipuana en la calle Eduardo Benot.

Por último, los operarios de Parques y Jardines también tuvieron que retirar una palmera que se había caído dentro del Baluarte de Candelaria y una rama de un olivo en el polígono exterior de la Zona Franca. Asimismo, hubo diversas intervenciones y avisos por persianas que se habían desprendido de las ventanas y marquesinas en distintos puntos de la ciudad como Muñoz Arenillas, Segunda Aguada y la calle Brasil.