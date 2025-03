Villamandos apunta a "un error de cálculo" sobre la deuda de la UCA y da su apoyo para "buscar soluciones"

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado este martes que la situación de deuda actual de la Universidad de Cádiz, con un déficit de unos diez millones de euros, se debe a "un error de cálculo" ocurrido en el primer año de mandato del nuevo rector, Casimiro Mantell, mostrándose "convencido" de que "se va a saber resolver" y trasladando que desde la Junta de Andalucía "siempre contará con nuestro apoyo en la búsqueda de soluciones".

"Que en un primer año de gestión, una universidad que está saneada y que cuenta con superávit, de pronto entre en déficit, la verdad poco favor le hace usted al equipo de Gobierno", ha manifestado Gómez Villamandos en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSOE sobre la situación financiera de la UCA recogida por Europa Press.

Como ha explicado, la Universidad de Cádiz tuvo superávit en 2022 y en 2023, y en el año 2024, "por un error de cálculo que ellos mismos reconocen, porque han pagado una serie de cosas que no tenían que pagar", que además "eran obligaciones que no eran con la Junta de Andalucía, sino del Gobierno de España", se han encontrado en esta situación.

En ese sentido, ha reiterado que desde la Junta están "ayudándoles para resolver" esta situación de deuda obtenida por lo que ha considerado de nuevo "un error de cálculo".

José Carlos Gómez Villamandos ha contado que en una reunión mantenida con el rector de la UCA éste le transmitió lo que había ocurrido respecto a esta situación financiera, comprometiéndose con el consejero a intentar resolverla.

En su intervención, el socialista Antonio Ruiz Sánchez ha puesto en entredicho la situación de "déficit estructural de diez millones de euros" con el que cerró la UCA en 2024, calificando esto de "preocupante", apuntando además que la Universidad de Málaga "en 2023 entró en déficit". "¿Qué otra universidad pública le tocará entrar en déficit en 2025 señor Villamandos? Van cayendo una a una inexorablemente. Esto se parece a una saga académica de destino final versión Moreno", ha argumentado durante su turno de pregunta.

A esto se suma, según ha añadido, el que los rectores hayan tenido que "puentear" al consejero, según una carta del rector de la Universidad de Jaén, donde dice que "se negocia directamente con Antonio Sanz y el presidente de la Junta".

"Señor Villamandos, está desacreditado por partida doble, por los rectorados porque no ha sabido o no ha querido reclamar lo que le corresponde a la universidad pública y por sus compañeros en el Gobierno y el Partido Popular porque ya no lo consideran un interlocutor válido en este conflicto", ha aseverado.

ep