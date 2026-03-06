Los vinagres del Marco de Jerez (Cádiz) se promocionarán con una campaña internacional en Australia

Archivo - Momento de la Brandy de Jerez Cocktail Week celebrada en Barcelona. - CONSEJO REGULADOR DEL BRANDY DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este viernes 6 de marzo el acuerdo entre ICEX España Exportación e Inversiones y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérés-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, para desarrollar en este 2026 una campaña de promoción internacional de los vinagres del Marco de Jerez en Australia.

En la resolución, recogida por Europa Press, se expone que este convenio, firmado entre ambas entidades, tiene como objetivo la organización, desarrollo y ejecución de una campaña de promoción internacional sobre el Vinagre de Jerez para reforzar la presencia internacional de este sector y contribuir a la internacionalización de la economía española.

Como se señala en el texto, ambas partes están interesadas en profundizar en el posicionamiento del sector del Vinagre de Jerez en el mercado internacional y hacer visible la presencia española en este mercado mundial a través de realización de una campaña de promoción en Australia que se centre en un conjunto de actividades a desarrollar.

Entre ellas, se prevén campañas de publicidad en medios tradicionales, redes sociales y cadenas de distribución; promociones en punto de venta genéricas de los productos de la asociación o sector promocionado; la elaboración y producción de material de información, difusión y promoción de apoyo a las actividades; la realización de estudios de viabilidad para promocionar el producto en un mercado concreto; así como la selección de importadores, periodistas y prescriptores que puedan ser de interés para la promoción del sector en el mercado de destino.

Además, se apuntan a otras acciones de promoción como concursos, exposiciones, degustaciones, actividades dirigidas a medios de comunicación, bloggers, cadenas de distribución o restaurantes, entre otros, y el desarrollo de páginas webs de las campañas de promoción que se pongan en marcha en el marco del convenio.

El importe económico máximo previsto con cargo al presente convenio es de 50.000 euros, comprometiéndose cada parte a cofinanciar los gastos de las actividades que se vayan a ejecutar al amparo del presente convenio en un porcentaje del 50% para cada una de las dos entidades.

Cabe recordar que ICEX es una entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España.

La denominación de origen Vinagre de Jerez ha cumplido ya 25 años y al igual que ocurre con los vinos del Marco, este producto se envejece siguiendo el tradicional sistema de criaderas y solera, una prolongada crianza que a veces supera los 10 o 20 años.

Según datos de la memoria de 2024 del Consejo Regulador, consultada por Europa Press, el Vinagre de Jerez tiene en Francia su principal exportador fuera de España, con 1,6 millones de litros, y donde Australia recibe 24.883 litros de este producto.

En general, el volumen de ventas se eleva a los 4,7 millones de litros, siendo el mercado nacional el que aglutina prácticamente el doble de lo que se comercializa en el exterior, con un volumen de 2,3 millones de litros.