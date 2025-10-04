La Virgen del Rosario de la Hermandad de la Flagelación protagoniza primera salida procesional por calles de El Puerto

A Virgen del Rosario de la Hermandad de la Flagelación protagoniza su primera salida procesional por las calles de El Puerto - AYTO EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) vivió este pasado viernes "un acontecimiento histórico" con la primera salida procesional de Nuestra Señora del Rosario, Titular de Gloria de la Hermandad Sacramental de la Flagelación y la Amargura, ya que recorrió por vez primera las calles de su barrio desde la parroquia de San Joaquín, acompañada por numerosos fieles, hermanos y devotos en un ambiente de recogimiento y solemnidad.

La salida procesional, organizada por la Hermandad de la Flagelación, contó con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través de la Concejalía de Fiestas, cuyo responsable, el teniente de alcalde David Calleja, asistió en representación del equipo de gobierno municipal.

La Hermandad ha expresado su agradecimiento tanto al Consistorio como a la Concejalía por el apoyo prestado en los preparativos y desarrollo de este acto histórico.

La procesión, que dio comienzo a las 20.30 horas desde la parroquia de San Joaquín, discurrió por un itinerario que incluyó las calles Cielos, Ganado, Plaza de la Cárcel, Curva, Recta, Luja, Virgen de los Milagros, Chanca, Cervantes, y de nuevo Cielos, para finalizar su recorrido con la entrada en el templo a las 23.30 horas.

Durante la procesión, el acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Música Maestro Dueñas, agrupación portuense que realzó con sus sones un momento tan especial para la ciudad y para la Hermandad. La formación agradeció públicamente la confianza de la corporación cofrade y el respaldo del Consistorio en la organización de este hito.

El teniente de alcalde David Calleja ha destacado en un comunicado "la importancia de este tipo de actos para la vida cultural, religiosa y patrimonial de El Puerto".

Al respecto, ha agregado que "hemos asistido a un momento que quedará grabado en la historia cofrade de nuestra ciudad. La Virgen del Rosario ya es parte viva del sentir portuense, y desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos este tipo de iniciativas que enriquecen nuestras tradiciones y fortalecen los lazos de identidad colectiva".

La Hermandad de la Flagelación, que llevaba meses preparando este acontecimiento, ha destacado la implicación de sus hermanos y la calurosa acogida de los devotos, que acompañaron con entusiasmo el recorrido por las calles. Como parte de los preparativos, la igualá de costaleros se celebró el pasado 12 de septiembre en la casa de hermandad, marcando el inicio de una jornada muy esperada.

Por último, han destacado que la primera salida de la Virgen del Rosario "ha sido posible por el compromiso de muchas personas que, con su entrega y colaboración, contribuyen a preservar y proyectar las tradiciones del municipio. Un reconocimiento que recae en todos los que han hecho realidad este momento".