Vox: "O acabamos con el bipartidismo de PP y PSOE o ellos acabarán con nuestro sector primario"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este martes que o se "acaba con el bipartidismo de PP y PSOE" que toma decisiones en Bruselas, "o ellos acabarán con nuestro sector primario" andaluz.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Manuel Gavira ha recordado que Vox lleva años "denunciando lo que está pasando relacionado con el sector primario por parte de la Unión Europea" y se está viendo en la agricultura y la ganadería, con la "competencia desleal de lo que viene del norte de África y lo que nos quieren meter ahora con esa firma del tratado de Mercosur".

Y se está viendo también, según ha añadido, en el sector pesquero: "En menos de diez años han quitado casi 200 días de faena y hay un reglamento de control que tiene a la flota paralizada a día de hoy; la golfería de que cuando lleguen al puerto tienen que avisar con cuatro horas de antelación, o eso que están diciendo de que cada vez que tengan una captura, tiene que estar reflejado en el libro electrónico".

"Una locura, algo imposible que los pescadores van a tener que intentar hacer de alguna manera porque las sanciones que le van a poner son insalvables", ha denunciado Gavira, quien ha señalado que la Unión Europea lo que pretende es que, "en vez de pescadores, en los barcos haya administrativos y que en el campo, en vez de agricultores y ganaderos, haya jardineros".

"Y de esta manera, el futuro del sector primario en Andalucía y en España está acabándose", según el portavoz de Vox, para quien el "responsable" de que esto suceda es el "bipartidismo del PP y PSOE" en Bruselas.

Ha indicado que el mensaje que hay que trasladar a pescadores, agricultores y ganaderos es que "o acabamos con el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista o ellos acaban con nosotros".

"No hay otra salida", según ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha insistido en que el Pacto verde Europeo y el tratado de Mercosur .

"hacen daño a la agricultura, a la ganadería y a la pesca", de manera que hay que "eliminarlos".