Vox afirma que el "hermana, yo sí te creo' en el PSOE no tiene ninguna vigencia" tras denuncias de "acoso sexual"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este viernes que el "hermana, yo sí te creo' en el PSOE no tiene ninguna vigencia" tras las denuncias de supuesto "acoso sexual" contra socialistas como Francisco Salazar o el secretario general del partido en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha indicado que "es intolerable, denigrante y vejatorio" lo que está saliendo a la luz sobre el supuesto "acoso sexual" a mujeres por parte de "destacados miembros del PSOE, vinculados a Andalucía".

"Ya lo que está claro es que el 'hermana, yo sí te creo' en el PSOE no tiene ninguna vigencia porque lo que estamos conociendo del dirigente en la Costa del Sol y del propio señor Salazar es un acoso puro y duro a mujeres", ha señalado.

Para Gavira, cada vez que el PSOE está en el gobierno central o en el andaluz, "la marca de la casa es siempre la misma, corrupción y enchufismo de familiares", aparte de los casos "vinculados con la prostitución".

"A esa suma, corrupción, enchufismo y prostitución, le vamos a añadir un componente más que es el acoso machista a las mujeres del propio partido", ha añadido Manuel Gavira, quien ha indicado que esto no es algo exclusivo del PSOE, como se ha podido ver en otros partidos de la izquierda "comunista" con los casos de "Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero o de Íñigo Errejón".

"La izquierda, la que viene a darnos lecciones a todo el mundo de comportamiento, y son ellos los principales impresentables, sobre todo con las mujeres, a las que acosan, a las que meten mano y a las que, de alguna u otra forma, cohíben", ha señalado el portavoz de Vox Andalucía, quien ha insistido en que el PSOE "no le tiene que dar lecciones absolutamente a nadie".