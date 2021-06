Vox califica de "engaño a los trabajadores" de Airbus en Puerto Real (Cádiz) la proposición de Podemos

CÁDIZ, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Cádiz en el Congreso, Agustín Rosety, ha indicado que su partido se abstuvo en la proposición no de Ley presentada por Podemos en el Congreso contra el cierre de Airbus "para no ser cómplice de un engaño a los trabajadores".

Además, en una nota, Rosety ha criticado lo que ha calificado como "una patochada del Gobierno de la nación el hacer creer que una proposición no de Ley presentada por Podemos va a solucionar el grave problema de la industria en la Bahía de Cádiz, cuando el problema de fondo es que el Gobierno, al carecer de estrategia nacional, carece de también de estrategia industrial y, por lo tanto, es incapaz de traer carga de trabajo para la Bahía de Cádiz".

En este sentido, el diputado ha recordado que, "al igual que ya ocurrió con la iniciativa presentada también por Podemos para declarar a la industria de la Bahía de Cádiz como sector estratégico, y que todos los partidos menos Vox aprobaron, esto no es más que un brindis al sol, una propuesta electoralista que no cuenta con una base sólida para su desarrollo, mientras el Gobierno no demuestre que puede sacar músculo frente a otros países en esta competición para conseguir los mejores contratos para las factorías".

Para Rosety, la proposición de Unidas Podemos debatida este lunes en la Comisión de Industria, insta al Gobierno a cumplir los acuerdos alcanzados con las empresas del sector aeronáutico español, "pero ahí se queda, cuando obras son amores y no buenas razones".

Así, ha expicado que Vox, sin modificar el texto de la proposición, había presentado una enmienda sosteniendo que "nada se logrará si no se aumenta la inversión española en Airbus, que actualmente es tan sólo de un 4,12% frente a los niveles de Francia y Alemania que están cercanos al 11% para cada país".

"Esto reforzaría la posición de España en la toma de decisiones, ahora minoritaria, y permitiría reivindicar la continuidad de excelentes plantas industriales como son las gaditanas y mantener el empleo de los trabajadores, siempre perjudicado por los sucesivos gobiernos, en particular por los de izquierdas", ha añadido.

La enmienda de Vox, defendida por el diputado José María Figaredo, fue rechazada por PP, PSOE y Cs, y "lo que se pretendía con ella era exigir que el Gobierno dedicase fondos para incrementar las participaciones e inversiones".

"Quienes hayan seguido la intervención de nuestro portavoz habrán podido ver como la presidenta de la Comisión, del Grupo Parlamentario Socialista, no ha dejado en el tiempo de intervención al diputado de Vox exponer su posición, pese a ser una mejora, dando muestras con ello de su sectarismo político", ha lamentado el diputado por Cádiz, que ha añadido que "en tales circunstancias, Vox optó por abstenerse, alejándose así de lo que no es más que un oportunismo político y engaño a los trabajadores".

Para Rosety, "si se reforzase la posición de España mediante esas inversiones en el accionariado, una vez se recupere la producción, podría darse impulso a las exportaciones de la industria aeronáutica española, con apoyo de un Gobierno que realmente se interesase por la posición de España en el mundo". "Así podrá incrementarse la carga de trabajo del sector aeronáutico español, no sólo mantener lo actual, pero declaraciones huecas como las de este lunes sólo traerán consigo ERTE, cierre de factorías y paro", ha añadido.