Zona Franca de Cádiz ofrece el día 2 para la reunión sobre el hospital para que pueda asistir la consejera de Salud

Archivo - El delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, en una reunión de trabajo - ZONA FRANCA DE CÁDIZ - Archivo

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha remitido un escrito a la consejera de Salud, Rocío Hernández, en la que se ofrece a cambiar la reunión prevista en principio para el día 1 por los suelos del nuevo hospital de Cádiz al día 2, para que pueda asistir la titular de la Consejería "acompañada de las personas que estime oportunas".

Cabe recordar que la consejera había mandado un escrito este jueves al delegado de la Zona Franca pidiéndole cambiar la fecha del día 1, al coincidir con el Consejo de Gobierno y la Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía.

Así, el delegado ha contestado en el mismo día agradeciendo a la consejera "compartir la necesidad de avanzar en el proyecto del Hospital de Cádiz" y ofreciendo la posibilidad de que se celebre el jueves 2 de octubre en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, institución propietaria de los terrenos y de la que el alcalde es presidente del Pleno.

González señala que entienden que en esa fecha no concurren las circunstancias que impedían la anterior cita y ofrece a la consejera, tal y como hacía en la anterior propuesta, a ir acompañada de las personas que estime oportunas.

Igualmente, el delegado de la Zona Franca ha remitido un escrito al alcalde de Cádiz, "atendiendo" a su "facilidad" para acoplarse con su equipo a la fecha que se acuerde con la Consejería, informándole de su ofrecimiento de cambio de día a la consejera.