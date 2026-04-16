El balonmano congregará a 1.500 personas en la provincia de Cádiz durante este fin de semana

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del servicio de Deportes de esta institución, Javier Vidal, y el vicepresidente y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Balonmano (FABM), Jorge Fernández de Navarrete. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del servicio de Deportes de esta institución, Javier Vidal, y el vicepresidente y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Balonmano (FABM), Jorge Fernández de Navarrete, han informado de varios campeonatos deportivos que se van a celebrar en la provincia gaditana y que congregará a unas 1.500 personas durante este fin de semana entre personal deportivo, familiares y otros asistentes.

La Federación Andaluza de Balonmano ha señalado que la provincia gaditana será "el foco andaluz" donde concentrará gran parte de su actividad, como ha recogido en una nota la Diputación de Cádiz.

A partir de este viernes, 17 de abril, Chiclana de la Frontera albergará el Campeonato de Andalucía de Deporte Base (Cadeba) cadete masculino de balonmano, entre los ocho mejores equipos de la comunidad autónoma andaluza. De ellos, uno es gaditano, el Club Ciudad de Algeciras.

La final de este torneo se disputará en el pabellón chiclanero Huerta del Rosario a las 13,00 horas del domingo 19 de abril, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Los jugadores de esta categoría tienen entre 15 y 16 años.

Paralelamente, desde este pasado miércoles se está desarrollando el campeonato Cadeba infantil masculino en diferentes instalaciones de San Fernando, Cádiz, Vejer y Chiclana. En esta competición concurren 16 equipos andaluces, de los cuales dos son gaditanos: el Club Deportivo San Felipe Neri, de Cádiz capital, y el Club Ciudad de Algeciras. Los componentes de esta categoría tienen 13 y 14 años de edad.

A estas dos citas, se suma la competición de la Liga Andaluza que jugarán el sábado 18 de abril las veteranas femeninas en Los Barrios, y el Circuito Diputación de Cádiz de Balonmano en categoría de bases.

El vicepresidente y delegado en Cádiz de la FABM ha asegurado que "prácticamente todos los meses" tienen lugar eventos de nivel nacional o andaluz de balonmano en Cádiz. A este respecto, Fernández de Navarrete ha explicado que en los últimos años se ha incrementado el número de eventos de este deporte, compatibilizando la variante de pista con la de playa.

Por su parte, Javier Vidal ha puesto el acento en "las buenas sinergias" que se están produciendo entre la Diputación y la Federación Andaluza de Balonmano a lo largo de los últimos años, incidiendo en "la apuesta" de la administración provincial por la promoción del balonmano en la provincia y en cómo, en particular, la práctica del deporte base está entre los objetivos de la Diputación de Cádiz.