El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publica la aprobación inicial del Plan Marcha de la Diputación

Pleno de la Diputación en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia ha hecho público el texto que regula la aprobación inicial del Plan Marcha, refrendado por todos los grupos políticos de la Diputación de Cádiz en el último pleno extraordinario y urgente y que garantiza actuaciones de mejora en todos los municipios de la provincia hasta 2027.

De este modo el plan cuenta oficialmente con una dotación de 15.415.000 euros que permitirá acometer 87 obras planteadas por los ayuntamientos, ha indicado la Diputación en una nota.

Todos los municipios de la provincia entran en el plan, que distribuye los fondos conforme a criterios objetivos de población.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha señalado esta iniciativa es "una prueba más del compromiso del actual equipo de Gobierno con los ayuntamientos para la generación de empleo, la fijación de la población a su territorio y la mejora de servicios básicos".

"Nunca ha habido más planes y nunca se ha movilizado más inversión de la Diputación como en este mandato", ha manifestado.

El programa será ejecutado por el Área de Desarrollo Local, de la que es responsable el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo. Las actuaciones del Cádiz Marcha se podrán ejecutar hasta el 20 de octubre de 2027, mientras que el plazo de justificación expirará el 30 de octubre de 2027.

Casi la mitad de las actuaciones planteadas (un 48% del total) están referidas al acondicionamiento y mejoras del viario urbano; casi un 20 por ciento se invertirá en mejoras en edificios y sedes de servicios públicos.