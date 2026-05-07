PSOE se compromete a dotar al centro de salud de La Viñuela (Málaga) con un segundo equipo médico

La candidata del PSOE Patricia Alba junto a Mari Angeles Fernandez, y las concejalas Cynthia Garcia y Monica Gonzalez En La Viñ - PSOE MÁLAGA

LA VIÑUELA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista al Parlamento andaluz y secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, se ha comprometido este jueves a dotar al centro de salud de la localidad malagueña de La Viñuela con un segundo equipo médico si la candidatura de María Jesús Montero obtiene la confianza mayoritaria de la ciudadanía el próximo 17 de mayo.

En una visita al municipio, junto a la también candidata y teniente de alcalde de La Viñuela, Mari Ángeles Fernández, y las concejalas Cynthia García y Mónica González, Alba ha criticado que "el PP de Juanma Moreno ha destrozado la sanidad pública con el único fin de beneficiar a la sanidad privada".

La candidata socialista ha recordado que el centro de salud de La Viñuela cubre las urgencias de Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, La Viñuela y Sedella, "prácticamente toda la Axarquía Norte, con más de 10.000 vecinos y vecinas". Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno andaluz "se haya negado a dotar a este centro de un segundo equipo médico, pese a las reclamaciones de los vecinos y vecinas y de los alcaldes de los municipios afectados".

Alba ha advertido de que la falta de medios sanitarios en la zona ha provocado "situaciones dramáticas", con episodios en los que "se han perdido vidas en la carretera por no contar aquí con una ambulancia".

"Lo que no ha hecho Moreno Bonilla lo vamos a hacer los socialistas", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que ese segundo equipo médico "no es ningún capricho, es una necesidad y un derecho para más de 10.000 vecinos y vecinas de la Axarquía que dependen de este centro", por lo que ha defendido que la mejora de la atención sanitaria en la comarca "volverá a venir de la mano del PSOE".

