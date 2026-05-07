El PSOE exige a Moreno que "deje de engañar al campo de Huelva" y "recupere el diálogo con el sector"

Imagen de archico del candidato número dos del PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una explotación agrícola de berries. - PSOE DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha asegurado, ante la visita del candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en la tarde de este jueves a Palos de la Frontera para reunirse con representantes del sector agrícola, que el presidente "volverá a Huelva a vender humo, a repetir promesas incumplidas y a protagonizar una nueva tomadura de pelo al campo onubense".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Jiménez ha señalado que "la agricultura de Huelva, especialmente el sector de las berries, no necesita propaganda ni titulares vacíos", sino "inversiones, infraestructuras y un clima de entendimiento que el Partido Popular ha dinamitado durante toda esta legislatura".

En este sentido, ha lamentado que el PP y Moreno "hayan protagonizado una etapa convulsa y profundamente dañina para la imagen y los intereses de la provincia, generando división y enfrentamiento en un sector estratégico para Huelva y para Andalucía".

"Cualquier intento de dividir a esta provincia solo trae consecuencias negativas. Huelva es fuerte cuando trabaja unida y cuando las administraciones están a la altura. Por eso, Moreno Bonilla debería venir a pedir perdón al sector agrícola por estos años de abandono, confrontación y promesas incumplidas", ha remarcado.

Mario Jiménez ha defendido que el PSOE "sí tiene un compromiso serio con la agricultura onubense" y ha garantizado que un Gobierno socialista en Andalucía "recuperará los espacios de diálogo y entendimiento entre todos los actores del sector agrícola de la provincia".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de ejecutar de "manera urgente" las infraestructuras hídricas "pendientes" que son "vitales para el presente y el futuro del campo onubense", entre las que ha citado el cierre definitivo de las obras de Alcolea, los regadíos del canal de Trigueros, el desdoble del túnel de San Silvestre y las conexiones hidráulicas pendientes con el Condado de Huelva.

Del mismo modo, Jiménez ha subrayado la "importancia" de "garantizar una correcta gestión de los flujos migratorios y de la contratación en origen para asegurar mano de obra suficiente durante las campañas agrícolas". "No se puede permitir que la cosecha se quede en el campo por falta de planificación. Necesitamos una gestión seria que garantice la llegada de trabajadores y trabajadoras en condiciones dignas, defendiendo siempre sus derechos laborales y humanos", ha subrayado.