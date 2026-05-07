PSOE destaca "el Plan Montero para acabar con el colapso de la sanidad pública provocado por Moreno"

El candidato socialista al Parlamento andaluz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, en un reparto informativo en Churriana junto al concejal y secretario general de la agrupación socialista del distrito, Salvador Trujillo. - PSOE

MÁLAGA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Parlamento andaluz y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha destacado este jueves "el Plan Montero para acabar con el colapso de la sanidad pública provocado por Juanma Moreno en Málaga".

Pérez ha participado en un reparto informativo en Churriana junto al concejal y secretario general de la agrupación socialista del distrito, Salvador Trujillo.

"En esta campaña electoral, el Partido Socialista está explicando las propuestas que llevamos con nuestra candidata, María Jesús Montero. Hoy hablamos de sanidad, de si queremos seguir con un modelo colapsado por Juanma Moreno o si queremos rescatar de verdad la sanidad pública", ha afirmado Pérez.

Asimismo, ha criticado que "en estos momentos, para que te vea el médico de atención primaria, el médico de cabecera, se puede tardar hasta 15 días".

Frente a esta situación, ha destacado que María Jesús Montero "se compromete con un plan de rescate de la sanidad pública que contempla la contratación de 18.000 profesionales más y garantiza que el médico de cabecera atienda en un máximo de 48 horas".

"Cuando una persona tiene una dolencia tiene que ser atendida en 48 horas por su médico de atención primaria, y no como está ocurriendo ahora", ha subrayado Pérez, que ha advertido de que "la situación de la sanidad en Málaga y en Andalucía ha ido a peor", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que Andalucía es "la comunidad autónoma donde más han aumentado las listas de espera" y ha lamentado que "prácticamente un millón de andaluces y andaluzas estén pendientes de una atención sanitaria, ya sea para una intervención quirúrgica o para una cita con el especialista".

"Este es el desastre que ha generado Juanma Moreno, un desastre del que no quiere hablar. Lo comprobamos el pasado lunes en el debate, donde no fue capaz de decir nada sobre la sanidad ni de defenderla", ha criticado.

Por último, Pérez ha defendido que "hace falta tomar conciencia de que hay que cambiar esta situación". "El Plan Montero apuesta firmemente por defender la sanidad pública ante la necesidad que tienen todos los andaluces y las andaluzas de contar con una atención sanitaria digna, rápida y de calidad", ha concluido.

