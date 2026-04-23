Diputación de Cádiz y Colegio de Periodistas de Andalucía impulsan un programa sobre alfabetización mediática

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Lorena Mejías, y otros representantes del CPPA, presentando 'La provincia de Cádiz, cuna de la libertad de prensa'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Lorena Mejías, han presentado este jueves la segunda edición del programa 'La provincia de Cádiz, cuna de la libertad de prensa', una iniciativa que busca reforzar la alfabetización mediática y poner en valor el papel histórico de la provincia gaditana en la conquista de la libertad de prensa.

La iniciativa persigue también acercar el periodismo a la ciudadanía, constando de seis líneas de actuación, como se ha indicado en una nota de la Diputación.

En ese sentido, busca la difusión de la candidatura de San Fernando y la provincia de Cádiz como sede para la organización y celebración de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Con la iniciativa también se realizarán visitas de periodistas a diez colegios de Educación Infantil y Primaria que tengan en marcha radios escolares, y personas mayores acudirán a medios de comunicación en colaboración con centros de participación activa y el Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz (UCA).

Igualmente, se organizará una charla-coloquio sobre la relación de las mujeres y la cultura bajo la denominación 'La Tertulia de la Pensadora', inspirado en la figura de Beatriz Cienfuegos, pionera del periodismo español y editora del periódico La Pensadora Gaditana en el siglo XVIII, una actividad en la que colabora el Museo Provincial de Cádiz.

El programa se completa con una 'Ruta de la Prensa', que articulará visitas guiadas por espacios emblemáticos para la historia del periodismo y por la actividad itinerante, 'Desfakeando por la provincia', que acercará a zonas rurales herramientas para reconocer bulos y noticias falsas, también conocidas como "fake news" por su nombre en inglés.

El vicepresidente primero de Diputación ha destacado en su intervención "la trascendencia" de la provincia como sitio en el que "comenzaron a abrirse camino los principios de libertad de expresión y de derecho a la información". Como ha expuesto, "Cádiz representa, en este sentido, un símbolo de pensamiento libre, de debate y de construcción democrática".

A este respecto, se ha recordado que la proclamación en San Fernando del Decreto IX de Libertad Política de Imprenta que se produjo en 1810 y la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812 --conocida como La Pepa--, se configuran como las primeras normas que hicieron posible la libertad de prensa en España.

En este sentido, Ortiz ha puesto el acento en "el compromiso" de la Diputación con una sociedad "bien informada" y en el papel que, para ello, desempeñan los profesionales del periodismo. "Cádiz no sólo forma parte de la historia de la libertad de prensa: Cádiz quiere seguir escribiéndola", ha añadido.

La decana del Colegio de Periodistas de Andalucía ha abundado en la intención que persigue este organismo para que la ciudadanía y las administraciones públicas, al igual que el resto de entidades, "contribuyan a escribir la historia del periodismo conjuntamente con los periodistas".

Asimismo, Lorena Mejías ha puesto el foco en "el impulso" del Colegio de Periodistas de Andalucía para que la provincia y, en particular, la Bahía de Cádiz acoja la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, unas jornadas que la Unesco organiza cada año en torno al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La propuesta de esta organización profesional cuenta ya con la adhesión de numerosas entidades públicas y privadas, y se está trabajando en ella desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Como máxima representante del Colegio de Periodistas en Andalucía, ha aprovechado el acto público para lanzar un mensaje al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y pedirle que "lidere formalmente" esta candidatura, ya que su Ministerio es el organismo competente para ello, y que la presente oficialmente ante la Unesco.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha agradecido la implicación para efectuar esta nueva edición de 'La provincia de Cádiz, cuna de la libertad de prensa' a sus colegiados, especialmente a los de la provincia, a medios de comunicación gaditanos, a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos participantes y a la Diputación de Cádiz, esta última institución como financiadora del proyecto.