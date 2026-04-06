Diputación de Cádiz completa la obras de emergencias en carreteras contratando reparaciones en tres vías de la Sierra

Carretera de Olvera a Coripe tras las borrascas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que ha completado la relación de obras de emergencia en carreteras, tras los daños provocados por la sucesión de borrascas, con la contratación de reparaciones en tres vías de la Sierra, concretamente en la CA-9101, que comunica los términos de Olvera y Coripe, así como en la CA-9123 de Gaidovar -entre Grazalema y Zahara de la Sierra-- y en la CA-9109 entre Algodonales y Olvera.

En una nota, ha recordado que la sucesión de borrascas, y los daños que estos temporales causaron en las carreteras de la red provincial, motivaron la adopción de contratos de emergencia diseñados para agilizar las soluciones técnicas frente a este deterioro. Así, en un mes --del 4 de febrero al 5 de marzo-- se resolvieron 23 contratos, conforme a esta vía excepcional que permite la normativa en vigor, sumándose ahora estas tres nuevas.

Asimismo, ha explicado que los trabajos en la CA-9101 han sido adjudicados a la empresa Probisa Vías y Obras SLU para acometer los daños producidos entre los puntos kilométricos 5 y 7, en un tramo afectado por la crecida del río Guadalporcún y el del arroyo Bermejo.

Según ha señalado, en este enclave han desaparecido 60 metros de vía, en el punto kilométrico 6, ante el devastador empuje del agua, y con la nueva intervención se contempla la ejecución de una nueva obra de paso. El presupuesto asignado se cifra en 2.797.154 euros.

Por su parte, el segundo de los contratos de emergencia agrupa actuaciones en la CA-9123 de Gaidovar y en la CA-9109 que enlaza los términos de Algodonales y Olvera. Las obras se han encargado a la sociedad Manuel Alba SA, conforme a un presupuesto que suman un importe de 1.867.716 euros. En ambos casos se prevé el restablecimiento de la estabilidad en estas calzadas ante el riesgo de colapso en varios puntos de estas vías.

Finalmente, Diputación ha indicado que los nuevos contratos de emergencia alcanzan una inversión que supera los 4,6 millones de euros. Así, ha apuntado que este saldo, unido a los anteriores encargos en carreteras de la Sierra, La Janda, Campo de Gibraltar y Jerez, conforma un presupuesto global que supera los 21 millones de euros.