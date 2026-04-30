Diputación de Cádiz destina 1,6 millones a su convocatoria para proyectos de intervención social

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CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz ha publicado las bases que regulan la concesión de ayudas para proyectos de intervención social en la provincia, donde el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación, de la que es responsable la diputada Paula Conesa, destina 1,62 millones de euros a esta convocatoria que se otorga en régimen de concurrencia competitiva, articulada en torno a cuatro líneas de actuación.

Según ha explicado la Diputación en una nota, estos fondos se destinarán a entidades sin ánimo de lucro que tengan sede en la provincia que se ajusten a alguna de las líneas, como parte de la política de apoyo de la Institución provincial al tejido asociativo y la atención a los colectivos más vulnerables de la provincia.

Se persigue así fortalecer la labor de las asociaciones y entidades sociales que, día a día, prestan una atención esencial a miles de personas en la provincia de Cádiz, ha añadido la Diputación, que ha indicado que los colectivos contemplados en las bases son personas mayores, personas con enfermedades crónicas o limitantes, con capacidades diferentes en la esfera motriz, física, sensorial u orgánica, o con necesidades educativas especiales, en situación de exclusión social, colectivos vulnerables o que necesitan de reinserción sociolaboral o rehabilitación de sus adicciones.

Así, la primera línea de actuación está dotada con 500.000 euros y se orienta a entidades que atienden a personas mayores o con enfermedades crónicas o limitantes de las capacidades, con proyectos enfocados al envejecimiento activo, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida.

Por su parte, la segunda línea, con 700.000 euros, se reserva a las que trabajan con personas con capacidades diferentes en las esferas física o motriz, sensorial u orgánica, así como con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo, personas con necesidad de apoyo psicosocial o mental, trastornos graves de conducta o necesidades de apoyo e intervención temprana o continuada.

La tercera línea cuenta con 300.000 euros para organizaciones dedicadas a la exclusión social, colectivos vulnerables y la prevención, intervención y reinserción sociolaboral de personas con adicciones y, finalmente, la cuarta línea dispone de 120.000 euros para proyectos de inversión, adquisición de equipamiento para facilitar los fines de la entidad o mejora de sedes sociales.

Según ha indicado la Diputación, el importe máximo por proyecto es de 20.000 euros en las tres primeras líneas y de 5.000 euros en la cuarta y cada entidad podrá presentar un proyecto a una de las tres primeras líneas, pudiendo además concurrir simultáneamente a la línea cuarta, la de inversión en infraestructuras.

Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, a través de la Sede Electrónica de la Diputación y los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Por su parte, el pago se efectuará de forma anticipada, facilitando así la puesta en marcha de las actividades por parte de las entidades beneficiarias.

Diputación ha explicado que la comisión técnica que otorga las ayudas evaluará criterios como la idoneidad del proyecto, su carácter innovador, la singularidad como recurso único en la provincia, la incidencia social, el alcance geográfico y la incorporación de la perspectiva de género, siendo necesario alcanzar un mínimo de 50 puntos sobre 100 para acceder a la subvención.