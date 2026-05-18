Diputación de Cádiz eleva a 600.000 euros las ayudas a nueve ayuntamientos para paliar los efectos del alga invasora

Grupo de Trabajo estable sobre el alga invasora entre Diputación de Cádiz y ayuntamientos afectados. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz prestará de nuevo asistencia económica a nueve ayuntamientos que precisan ayudas para hacer frente al alga invasora (Rugulopterix okamurae), elevando a algo más de 600.000 euros el presupuesto reservado este 2026 a este programa, incluido a su vez en el Plan Integral de Transición Ecológica.

En una nota, la Diputación ha resaltado que son 100.000 euros más que el año pasado y casi medio millón más que en 2022, año en que se pusieron en marcha estas ayudas.

El progresivo aumento de la dotación económica de este programa provincial y el número de municipios que solicitan este respaldo a la Diputación es proporcional a la proliferación de esta especie por el litoral gaditano y todos los problemas asociados a ella.

Los sectores pesquero y turístico son los más perjudicados. El primero, por la disminución de las capturas y los daños en el material, el segundo, por la mala imagen y el mal olor que provocan los depósitos de toneladas de kilos de algas en la orilla de las playas, los llamados arribazones.

Problemas medioambientales y de salubridad, como el desplazamiento de las especies autóctonas, el desequilibrio natural o la contaminación por lixiviados del material orgánico en descomposición se suman a los anteriores.

La Diputación de Cádiz ha recordado que no tiene competencias directas en la materia, pero que "comprendió" el perjuicio que supone para los ayuntamientos afectados hacer frente a los gastos derivados de la retirada de arribazones.

En la convocatoria de este año, la administración provincial facilitará ayudas a los ayuntamientos de Tarifa, Algeciras, Barbate, Conil, La Línea, Rota y San Roque, sumándose por primera vez a esta línea Cádiz capital y El Puerto de Santa María. Estos son todos los ayuntamientos que han solicitado este respaldo a la Diputación este 2026.

La distribución de fondos se realiza atendiendo a criterios poblacionales, grado de afectación y el número de kilómetros de playas. Así, Tarifa percibirá 150.000 euros en ayudas; Barbate, 137.500; La Línea de la Concepción, 90.000 euros; San Roque, 62.500 euros; Cádiz, 37.500 euros; El Puerto de Santa María, 37.500 euros; Conil de la Frontera, 30.295 euros; Rota, 30.165 y Algeciras, 30.000 euros.

Las ayudas que facilita la Diputación a los ayuntamientos están destinadas a sufragar los gastos derivados de la limpieza y retirada de arribazones de algas, transportar el material para depositarlo en el vertedero autorizado, alquilar y adquirir maquinaria e identificar la especie, además de costes relativos a la contratación de servicios, personal y suministros.

Este es el quinto año que la Diputación destina una partida económica específica para contribuir con los ayuntamientos del litoral afectados por el alga invasora. La suma de las cinco anualidades supera los 1,8 millones de euros.

La administración provincial mantiene un Grupo de Trabajo estable sobre el alga invasora, en el que la Diputación y ayuntamientos comparten información y preocupaciones respecto a esta problemática.

Este foro se conformó en el seno del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, cuyo objetivo es poner en marcha acciones para afrontar las consecuencias del cambio climático.

La línea de ayudas relativa al alga invasora es una de las cinco que forman parte del Plan Integral de Transición Ecológica (PITE) de la Diputación de Cádiz. El presupuesto total del PITE supera este año los 4.250.000 euros.