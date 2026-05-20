Francis Rodríguez destaca que el PP consolida su liderazgo en la provincia de Granada tras las elecciones autonómicas

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, junto a la candidata 'popular' electa, número uno por la provincia, Rocío Díaz, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el secretari general de los 'populares' granadinos, Jorge Saavedra. - PP GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha clausurado este martes la reunión de la Junta Directiva Provincial celebrada tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, un encuentro en el que se ha realizado un análisis de los resultados y donde Rodríguez ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los granadinos por la confianza depositada nuevamente en el PP.

Durante el encuentro, el presidente ha destacado que el Partido Popular de Granada vuelve a consolidarse como la primera fuerza política de la provincia y ha puesto en valor que los granadinos han respaldado a la formación por quinta cita electoral consecutiva, tras las elecciones generales, las dos últimas elecciones autonómicas, las municipales y las europeas.

Asimismo, ha resaltado la fortaleza del proyecto 'popular' en la provincia, donde su partido se ha convertido en la primera fuerza política en 135 municipios, duplicando a nivel provincial al Partido Socialista y triplicando a la tercera formación.

"Estos resultados son una muestra de la confianza depositada por los ciudadanos en un proyecto político basado en la estabilidad, la gestión y la cercanía. Los granadinos han vuelto a hablar de forma clara y contundente. Por quinta vez consecutiva, han depositado su confianza en el PP y han vuelto a situarnos como la primera fuerza política de la provincia. Es una enorme satisfacción", ha afirmado.

El presidente de los 'populares' granadinos también ha trasladado la "humildad y la responsabilidad" con la que acogen los datos. "Sabemos que detrás de cada voto hay una confianza que vamos a corresponder con trabajo y con cercanía fruto del compromiso permanente con nuestra tierra", ha señalado.

"Nuestro compromiso sigue firme: trabajar para que Granada continúe avanzando, generando oportunidades y afrontando los grandes retos de futuro desde la estabilidad que representa Juanma Moreno y desde un proyecto político serio y útil para los ciudadanos".

Por último, ha agradecido el trabajo desempeñado por la "gran candidatura encabezada por Rocío Díaz, de hombres y mujeres de todas las comarcas que representaban al conjunto de la provincia por dejarse la piel para trasladar un proyecto que solo piensa en el avance de Granada"; un agradecimiento que ha trasladado también durante su intervención al equipo de campaña que ha estado liderado por el secretario general de la formación granadina, Jorge Saavedra.