Diputación de Cádiz emprende un operativo especial para poner a punto las carreteras que comunican con Circuito de Jerez

Arreglo carreteras de Diputación que comunican con el Circuito de Jerez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de su Área de Cooperación, ha señalado que desde el 23 de marzo emprende un operativo especial para acondicionar las carreteras de la red provincial que comunican con el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Esta intervención concluirá la próxima semana, días antes del Gran Premio de España de Moto GP, previsto entre el 24 y 26 de abril.

Según ha explicado en una nota, en concreto se interviene en la CA-3104 entre Guadalcacín y Las Mesas; CA-3107, denominada del Cinco al Cinco; la CA-4100 y la CA-4101, que enlazan con Nueva Jarilla; y CA-4102 de Las Mesas. En todas estas comunicaciones se llevan a cabo mejoras en el drenaje, desbroce de márgenes, limpieza y perfilado de cunetas, así como resanado de la calzada eliminando los baches mediante aglomerado en frío.

En este sentido, ha apuntado que la CA-3104, concretamente entre los kilómetros 4 y 7, se incluye como vía de emergencia para el tránsito de vehículos autorizados, transporte público o dispositivos de seguridad y emergencias.

Las tareas descritas son asumidas por Diputación con personal propio más efectivos de la sociedad pública Tragsa, según ha indicado la Institución Provincial, que ha añadido que en este operativo especial también se procede a la sustitución de señalización, tanto vertical como la pintada sobre el asfalto, al amparo del contrato alcanzado con la empresa Aceinsa Movilidad SA.

RENOVADO EL PATROCINIO DE LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO

Por otra parte, ha señalado que más allá de la contribución de Diputación en el mantenimiento de las carreteras, la Institución Provincial también ha refrendado el patrocinio de las pruebas deportivas que se celebran en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto a lo largo de la temporada.

Así, el acuerdo con Cirjesa se regula en un contrato privado de patrocinio, tal como se hace cada año y en esta ocasión el contrato se ha adjudicado por un importe de 635.049 euros (IVA incluido), estando disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por esta cobertura económica Diputación, en coordinación con el Patronato Provincial de Turismo, difundirá la marca 'Destino Cádiz' en los principales soportes publicitarios del Circuito, así como en sus perfiles de redes sociales y boletines de noticias. Esta presencia, localizada en diferentes emplazamientos, propicia la difusión de la imagen de la provincia en acontecimientos que tienen un impacto mediático de alcance internacional.