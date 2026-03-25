Diputación de Cádiz impulsará este año unas 300 actividades junto a las federaciones deportivas de la provincia

El responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en un encuentro con representantes de las federaciones de entidades deportivas con las que la Diputación desarrolla estas iniciativas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz va a desarrollar unas 300 actividades deportivas durante este año junto a 19 federaciones de diferentes ámbitos, a través de campañas de deporte escolar, circuitos provinciales, programas de fomento de hábitos saludables de vida y campeonatos en diversas modalidades y categorías que, en suma, supondrán la participación de unas 100.000 personas.

El importe que la Diputación ha reservado en los presupuestos provinciales para desarrollar actividades deportivas federadas es de 1.009.600 euros, como ha indicado la institución en una nota, en la que ha señalado que promueve cada año estas actividades a través del Servicio de Deportes, adscrito al Área de Desarrollo a la Ciudadanía.

El objetivo es inculcar en la población gaditana un modo de vida activo, asociado a los valores deportivos de compañerismo y trabajo en equipo, así como incentivar la actividad económica que lleva consigo la organización de competiciones deportivas.

El responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha mantenido un encuentro con representantes de las federaciones de entidades deportivas con las que la Diputación desarrolla estas iniciativas.

La reunión ha servido para que cada representante firme los acuerdos de ejecución de los diversos programas de la Diputación, al tiempo que han recibido información sobre los pormenores de cada convenio, plazos, formas de justificación y otros trámites administrativos.

Durante el encuentro, Vidal les ha agradecido la labor que realizan las federaciones para impulsar el deporte en la provincia, al tiempo que ha asegurado que el compromiso de la Diputación con el deporte es "una constante" de la gestión de la administración provincial.

El objetivo de la Diputación al coordinar estas acciones con las federaciones deportivas es impulsar el deporte base y de competición, la formación, la inclusión, la promoción deportiva y la protección integral del menor, ha recordado.

Con esta colaboración entre la Diputación y las federaciones, la administración provincial desarrolla iniciativas deportivas en una gran variedad de disciplinas, como ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, ciclismo, deportes de montaña, escalada y senderismo, deporte de orientación, fútbol, gimnasia, judo y deportes asociados, motonáutica, natación, pádel, piragüismo, remo, tenis, triatlón, vela y voleibol.

El perfil de las personas destinatarias de estas acciones va desde escolares hasta deportistas no profesionales que compiten a nivel provincial, autonómico y nacional.