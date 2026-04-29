Diputación de Cádiz informa a los ayuntamientos del Plan Cádiz Marcha 2026 en un Consejo de Alcaldías

Consejo de Alcaldías celebrado en la Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia y los presidentes de las diez entidades locales autónomas han asistido al Consejo de Alcaldías, presidido por la titular de la Diputación, Almudena Martínez, donde han sido informados de los plazos, contenido y pormenores administrativos de tres planes de la Institución Provincial con los que presta asistencia económica a las localidades para inversiones municipales y actuaciones en el ejercicio de sus competencias locales, como el Plan Cádiz Marcha 2026.

Así, según ha indicado la Diputación en una nota, en primer lugar se ha informado del Plan Cádiz Marcha+ 2026, dotado este año con 33.715.000 euros, procedente del remanente de tesorería. Este plan, denominado en sus dos ediciones anteriores Cádiz Marcha, tiene como destinatarias a las 55 localidades de la provincia, los 45 municipios y las diez entidades locales autónomas (ELA).

Su finalidad en esta edición se amplía para atender a la recuperación de la provincia tras el tren de borrascas de principios de año, por lo que la cobertura económica se destinará no solo a inversiones municipales como en las ediciones anteriores, sino también a todo tipo de actuaciones de los ayuntamientos para la reparación, restitución, reconstrucción, rehabilitación o nueva creación de infraestructuras enfocadas a paliar los efectos de los temporales, según ha explicado la Diputación.

En este sentido, ha señalado que entre las novedades destacan el aumento del importe del plan, el aumento del número de actuaciones subvencionables y la tipología de dicha actuaciones. Así, en lo económico, sobre la base del Cádiz Marcha del año pasado, este año se ha aplicado un incremento destinado a todos los municipios y ELA, así como un segundo incremento destinado exclusivamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes y las ELA, que representa un criterio de discriminación positiva en favor de las localidades de menos población, que disponen de menos recursos y han acusado más el impacto del tren de borrascas.

La distribución del presupuesto del Plan Cádiz Marcha+ 2026 atiende a estos incrementos económicos y criterios de población y equidad. De este modo, se establecen cinco grupos por tramos límite de subvención por lo que de entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, Prado del Rey, Paterna, Algodonales, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, San José del Valle, Espera, Castellar, San Martín, Setenil, El Bosque, Grazalema, El Gastor, Algar, Zahara, Torre Alháquime, Benaocaz y Villaluenga optan a una subvención máxima de 600.000 euros.

Por su parte, Villamartín, Medina Sidonia, Olvera, Bornos, Benalup-Casas Viejas, Trebujena, Puerto Serrano y Jimena de la Frontera pueden recibir hasta 660.000 euros, mientras que Tarifa, Ubrique y Vejer de la Frontera pueden solicitar subvención hasta los 795.000 euros.

En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Barrios, Conil de la Frontera, Barbate y Chipiona pueden solicitar para financiar sus actuaciones hasta 600.000 euros, mientras que Jerez, Algeciras, Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Sanlúcar, La Línea, Puerto Real, San Roque, Arcos y Rota tienen de límite 845.000 euros.

Respecto a las entidades locales autónomas, Guadalcacín y La Barca de la Florida --las de más habitantes-- pueden solicitar subvenciones hasta los 375.000 euros, mientras que Estella del Marqués, Nueva Jarilla, Facinas, Torrecera, El Torno, Zahara de los Atunes, San Isidro del Guadalete y Tahivilla pueden recibir hasta 245.000 euros en ayudas.

En el Consejo de Alcaldías se ha explicado que una vez aprobado por decreto el proyecto del plan, previsto para mayo, y se publique para cumplir el trámite de información pública, los ayuntamientos dispondrán de diez días para remitir a la Diputación las solicitudes de adscripción a esta iniciativa. El documento final, que incluirá las bases y las actuaciones subvencionables de cada localidad, deberá someterse al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva.

Además del Plan Cádiz Marcha+ 2026, durante el Consejo de Alcaldías se ha informado a los alcaldes y alcaldesas de la segunda edición de otros dos planes para los que también se abren los plazos administrativos para su desarrollo y posterior ejecución.

Uno de ellos es el Plan de Contratación de Personal Técnico, dotado con 1.650.000 euros, que tiene como fin facilitar asistencia económica a los ayuntamientos de menos de 25.000 habitantes para contratar a personal técnico. La idea es que este personal de refuerzo en las plantillas municipales sirva también para desarrollar, entre otras cosas, las gestiones y tareas asociadas a la reparación de los daños por los temporales y la restitución de la normalidad, según ha explicado la Diputación.

Por otro lado, se destinan 658.060 euros al Plan de Planeamiento Urbanístico, cuyo objeto es asistir a los municipios para elaborar los documentos de Avance de sus respectivos planes básicos de ordenación municipal (PBOM). La Diputación ya abrió en 2025 esta línea de asistencia a municipios de menos de 5.000 habitantes. En 2026 está destinado a los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes que no dispongan de la redacción del documento de Avance.

En esta situación se encuentran Alcalá de los Gazules, Algodonales, Paterna de Rivera, Puerto Serrano y Trebujena. El Plan subvenciona la redacción de la documentación necesaria para aprobar el documento de Avance: documentos de información y diagnóstico, borrador del Plan y documento inicial estratégico, ha explicado.

Finalmente, durante el encuentro con los alcaldes y alcaldesas, también se ha informado de los plazos de ejecución de las actuaciones de emergencia contratadas por la Diputación para restablecer las carreteras provinciales dañadas por los temporales.