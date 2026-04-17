Diputación de Cádiz inicia el proyecto Urraca con una jornada participativa sobre el estado de los ríos de la provincia

El vicepresidente segundo y responsable de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal (c), en una jornada de inicio del proyecto Urraca en Arcos de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El edificio Emprendedores de Arcos de la Frontera ha acogido el lanzamiento del proyecto 'Urban Rivers Adaptation in the Province of Cádiz' --Urraca, por sus siglas en inglés--, con una jornada participativa sobre el estado de los ríos de la provincia de Cádiz.

Esta iniciativa de la Diputación de Cádiz, financiada con fondos europeos del Programa Pathways2Resilience (Horizonte Europa), pretende desarrollar acciones que favorezcan la adaptación al cambio climático de los tramos urbanos de los ríos gaditanos, ha indicado la institución provincial en una nota.

El evento inicial ha consistido en una jornada titulada '¿Qué está pasando en nuestros ríos?: adaptando cauces urbanos al cambio climático'. En ella se han dado cita ponentes y representantes de administraciones, entidades ecologistas, asociaciones vecinales, instituciones académicas, además de personas interesadas en participar en el proyecto y exponer su punto de vista, tanto de la situación actual de los ríos urbanos como de las posibles medidas a implementar.

Tal y como ha explicado el vicepresidente segundo y responsable de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal, con esta jornada se trata de "compartir conocimientos, analizar experiencias y avanzar hacia modelos de gestión más resilientes, donde las soluciones basadas en la naturaleza y la recuperación de la función ecológica de los ríos tengan un papel central".

"El estado de los ríos provinciales y cómo están respondiendo a una realidad climática cada vez más exigente es un asunto que afecta a toda la sociedad de forma directa", ha afirmado.

Prueba de ello, ha expresado, han sido los episodios de lluvias intensas vividos a comienzos de año y las inundaciones que han afectado a distintos municipios de la provincia, poniendo de manifiesto "la vulnerabilidad de los cauces urbanos y la necesidad de actuar de una forma sostenible, renaturalizando esos espacios y buscando además que sean aprovechables para la ciudadanía".

La idea del proyecto Urraca es "replantear" la gestión de los ríos urbanos, transformados, ocupados y, "en muchos casos, degradados durante décadas, sin haber tenido en cuenta los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes asociados al cambio climático", ha detallado Vidal.

En la apertura de la jornada ha intervenido también el delegado municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Salvador Valle, quien ha agradecido a la Diputación la elección del municipio como sede de esta jornada, así como la colaboración habitual de la administración provincial con el ayuntamiento, tanto en el materia medioambiental como en el resto de áreas.

Uno de los objetivos de este encuentro ha sido dar a conocer el proyecto Urraca, cuyo presupuesto asciende a cerca de 210.000 euros financiados íntegramente con fondos europeos.

En concreto, la iniciativa de la Diputación provincial persigue diseñar planes piloto de acción en tramos urbanos de ríos en localidades pequeñas y medianas, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras sostenibles y enfoques de restauración fluvial.

También se actualizará la Estrategia Provincial de Adaptación al Cambio Climático (Pacca), alineándola con la metodología 'Resilience Reinforcement Journey', enfocada en facilitar recursos para aumentar la resiliencia, y se desarrollarán acciones formativas, de capacitación y de participación, con la idea de generar espacios de intercambio de experiencias.

El programa de la jornada inaugural ha incluido una ponencia de la profesora de la Universidad de Sevilla, Ángela Lara, sobre el papel de las infraestructuras verdes en la construcción de ciudades sensibles al agua, la intervención de Antonio Gómez Ferrer, jefe del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, y una exposición de buenas prácticas titulada 'Parque fluvial orgánico en Andújar: besando, abrazando el Guadalquivir', a cargo de concejal iliturgitano de Medioambiente, Emilio Rodríguez.

La jefa del Servicio de Medioambiente de la Diputación de Cádiz, Irene Ares, y Pablo Quero, representante de la Agencia Provincial de la Energía, han sido los encargados de exponer a los presentes los objetivos del proyecto Urraca.

La puesta en marcha de esta iniciativa parte de las experiencias previas de la Diputación en la materia, como la Estrategia Provincial de Adaptación al Cambio Climático y el Plan de Restauración de Ríos y Reducción del Riesgo de Inundación. Ambas incluyen evaluaciones de riesgos, vulnerabilidades y propuestas de adaptación concretas a nivel provincial.