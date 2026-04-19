El líder del PSOE de Sevilla llama a la movilización el 17M: "Es el día para cambiar las cosas"

Acto del PSOE en Constantina (Sevilla) de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. - PSOE DE SEVILLA

CONSTANTINA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha hecho este domingo desde el municipio de Constantina un llamamiento a la movilización de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, y al respecto ha subrayado que ese será "el día de la queja importante, la que cambia las cosas, porque el 18 será tarde".

"El 17 es la fecha donde se ponen y se quitan gobiernos, se refuerzan o se quitan políticas", ha asegurado el dirigente provincial socialista en un acto comarcal en la Sierra Morena, según ha informado el PSOE en una nota.

Javier Fernández ha sostenido que la Sierra Morena, con 25.000 habitantes y diez pueblos, "no le importa lo más mínimo" al presidente del PP-A y candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, "y al PP, porque lo único que están haciendo es cuentas electorales en términos de rentabilidad".

"Su único objetivo en la Sierra Morena es ganar el diputado provincial de las municipales, pero no tiene nada en las autonómicas. Prueba de ello son las promesas y proyectos que anunciaron en 2022, ese famoso 'Juanma lo haría', pero no lo hizo. Cero en carreteras, cero en inversiones, ningún proyecto como la residencia de Cazalla que sólo tiene sobre la mesa la inversión de Diputación", ha abundado Javier Fernández en referencia al líder del PP-A.

El dirigente socialista ha subrayado que la Sierra Morena es "la comarca con mayores problemas de Sevilla, el parque natural y sus conexiones provoca muchas limitaciones", y ha añadido que, por ello, "hay que plantear respuestas a esta singularidad, trabajando en repoblación, articulando alternativas que creen oportunidades de futuro", tras lo que ha apelado a "volver a tener mayorías en la Sierra Morena, para que todos los alcaldes juntos planteemos proyectos de futuro".

EL 17M, "UNA LÍNEA DE NO RETORNO"

Por su parte, el número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla a las elecciones andaluzas, Rafael Recio, ha señalado el 17 de mayo como "una línea de no retorno, donde decidimos si queremos una Andalucía que proteja a su gente, por la vía del fortalecimiento de los servicios públicos, o los deje caer, para que quede en manos de unos pocos".

Ha abogado por "un gobierno andaluz que trabaje por la mayoría social, para que tenga servicios, independientemente de la cartera", y ha animado a "desmontar al personaje" de Juanma Moreno, que "ni es moderado ni es prudente", sino que "es el que está desmontando lo público de forma sibilina", según ha aseverado Rafael Recio.

Durante este acto han participado los alcaldes y portavoces socialistas de la Sierra Morena, quienes "pelean día a día por que esto funcione pese al abandono de la Junta".

El secretario general del PSOE de Constantina, David Cazallo, ha apremiado a los vecinos de la Sierra Morena a preguntarse el próximo 17 de mayo "qué modelo de servicios queremos, servicios públicos de los que depende la supervivencia de nuestra comarca o el modelo de privatización del PP, que ahoga nuestros pueblos".

"El mejor ejemplo lo tenemos en Constantina, con un hospital que abrió en 2009 María Jesús Montero como consejera de Salud, que en 2015 fue el mejor valorado de toda Andalucía", y que en este año 2026 tiene "quirófanos cerrados, especialistas que se fueron y no van a volver, profesionales sobrecargados, cirugías menores que ya se hacen en Sevilla", se ha lamentado David Cazallo.

Los alcaldes de Las Navas, El Pedroso o La Puebla de los Infantes han narrado en primera persona la "situación real" de la Sierra. "Moreno Bonilla prometió la travesía en Las Navas, una residencia de mayores en Cazalla o transporte público. Y no hay nada", se ha quejado el primer edil de dicho municipio.

Ha subrayado que, "en 2018, Las Navas tenía tres horarios de transporte público, hoy tiene uno". "Seguimos esperando plazas para la residencia o reconocimiento de Dependencia, pero la Junta, en lugar de recursos, nos manda inspecciones. En movilidad nos recomendaron no protestar, y que gracias por tener al menos un autobús, que si protestamos lo podemos perder. Nos han dejado solos en caminos rurales y vías pecuarias o en los problemas de abastecimiento de agua. El PP no tiene ningún proyecto político para esta comarca. No están haciendo nada, en ningún pueblo", ha criticado también el regidor de Las Navas.

En este sentido, han cuestionado que Moreno "vaya a invertir 40 millones en una circunvalación de Constantina cuando no es capaz de arreglar las carreteras a Sevilla, cuando Diputación pone sobre la mesa 70 millones de euros para resolver el abastecimiento de agua de la Sierra y el PP da instrucciones a sus alcaldes para que no acudan a ese proyecto".



