Mónica García: "Malditos quienes que han perjudicado la vida de mujeres pendientes de cribado y las han insultado"

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (c), durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid han celebrado en Sevilla el encuen - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de izquierda Mónica García, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han hecho una defensa de lo público frente a las políticas del PP en Andalucía y han criticado especialmente el modelo sanitario del presidente andaluz Juanma Moreno. "Malditos sean aquellos que una vez que han externalizado y han perjudicado la vida de las mujeres que estaban pendientes de un cribado del cáncer de mama, además han mentido y las han insultado", ha dicho la ministra de Sanidad.

"Malditos sean quienes juegan con nuestra salud y además insultan a las víctimas; malditos sean quienes hayan externalizado y hayan privatizado el derecho a la protección de nuestra salud", ha incidido García, quien ha acompañado al candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en el encuentro en Sevilla 'Un paso al frente. Por Andalucía', junto a candidata de Por Andalucía por Cádiz Esperanza Gómez.

Ha apuntado que "el cribado de cáncer de mama es sagrado", igual que la salud de las mujeres y la sanidad pública; y ha apuntado como adversario a "quien recorta y quien precariza" en esta materia; "a quien ha privatizado, como el señor Juanma Moreno Bonilla, ese lobo con piel de cordero, un 40% más de vuestra sanidad pública, de vuestro derecho a la protección de la salud".

Para García, esto "no es casualidad y "ya no existe una derecha moderada, existe una derecha radical", por lo que ha considerado que Moreno "es Ayuso con unos años de retraso, una apariencia de buenas formas, un poquito de mejor sintaxis, pero exactamente los mismos objetivos que ha tenido Ayuso y que sigue teniendo el PP y la ultraderecha de nuestro país".

También ha apuntado que miran a otros adversarios como "los generadores de desigualdades, del caos, de las guerras y de la incertidumbre". "Miramos a los hombres de la guerra y también a sus lacayos; a aquellos que se lo llevan crudo desde nuestros servicios públicos; a aquellos que ya van por su cuarto piso de lujo y que hacen caja con nuestros derechos a la vivienda"; además de a los que "usan el miedo como herramienta política".

García ha apostado porque Andalucía "puede ser ese punto de inflexión, de retroceso de la Internacional del Odio, sobre la que ha cabalgado tan ricamente el moderado de Moreno" y ha instado "a derrotar políticamente a la chusma ultra". "No queremos más desigualdad", ha apostillado.

Ha asegurado que esta coalición de izquierda está "para transformar". "Para nosotros la justicia social, la equidad la solidaridad, la igualdad y la paz no son un lema de campaña, son el ADN que nos atraviesa día a día", ha indicado la ministra.

Ha dicho que "merece la pena" estar en el Ejecutivo por los avances sociales impulsados por las formaciones de izquierda y ha expresado el orgullo de ser "quienes agitamos el Gobierno frente a una socialdemocracia que estaba lánguida", incidiendo en que hora las ideas "sean las que alumbren el mundo; ideas progresistas que no han salido de Ferraz, no; han salido de todos vosotros y vosotras, de la izquierda transformadora que lleva años luchando y agitando".

En este sentido, el ministro Pablo Bustinduy ha defendido a la izquierda "que dice alto y claro que no queremos un mundo de fascistas y oligarcas, que nuestro pueblo aborrece a los tiranos, a los verdugos y a sus lacayos" y ha asegurado que van a seguir "defendiendo el interés de la gente trabajadora siempre y ante quien haga falta, con los principios intactos".

Se ha referido a las políticas de defensa fruto de que "fue la calle quien dijo no a la guerra y porque la izquierda ha peleado con uñas y dientes" y también ha reivindicado los avances sociales, como las subidas salariales, la recuperación de la sanidad universal o las políticas para que las personas migrantes "dejen de ser tratadas como mercancías". Frente a esto, ha situado el "bochorno" de ver un PP y la ultraderecha "arrodillarse ante tiranos y genocidas".

"Van de patriotas, pero cuando un extranjero ataca su país, se ponen de su parte. Van de cristianos, pero callan mientras Trump insulta al Papa de Roma", ha manifestado Bustinduy, quien ha considerado que "no hay un principio que no les quede grande".

Ha indicado que hay 360.000 andaluces a quienes les vence el contrato de alquiler de vivienda este año y el que viene y ha recordado el día 28 se vota en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto de vivienda que incluye la prórroga de esos contratos. Así, ha cuestionado "qué van a votar PP y la ultraderecha de Vox" ante esta votación y "qué le va a decir Moreno a esos 360.000 andaluces y andaluzas".

"Yo le digo al señor Moreno que alguien que quiera su tierra no vota para echar a la gente de su casa, que alguien que quiera su tierra no desmantela los servicios públicos, que alguien que quiera su tierra no permite que la sanidad o la educación sean un privilegio para quien se lo pueda pagar, que alguien que quiera su tierra la defiende, defendiendo a la gente honrada, a la gente trabajadora, como va a hacer Antonio Maíllo y los diputados de Por Andalucía", ha señalado.

"DESENMASCARAR" A MORENO

Por su parte, el ministro Urtasun ha asegurado que "Andalucía se prepara para que el próximo 17 de mayo mandemos las políticas de recortes de Moreno Bonilla a la papelera de la historia" y ha lamentado que Moreno "se viste de moderación, de buen talante, pero no tenéis un presidente moderado".

Para Urtasun, es "un presidente profundamente radical porque no hay nada más radical que recortar los servicios públicos y ahondar en la desigualdad de esta tierra como está haciendo el señor Moreno Bonilla, recortando en la sanidad, en la educación, fomentando las universidades privadas, no interviniendo el mercado de la vivienda".

Además, ha considerado que "hay que ser muy radical para decirle o para atacar a las víctimas cuando éstas denuncian los fallos de la sanidad en esta tierra y hay que ser muy radical cuando se laminan los derechos". Por lo que ha instado a "desenmascarar a ese lobo con piel de cordero a quien vamos a desalojar de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones".

Ha asegurado que el PP "ya no viene solo, viene de la mano de Vox" y ha criticado la política migratoria "totalmente deleznable" de los acuerdos entre ambas formaciones. Así, ha considerado que "lo peor que le puede pasar a esta tierra es que el programa de recortes de Moreno se junte con la extrema derecha más neoliberal que hay en Europa para recortar lo público". "No lo vamos a tolerar", ha defendido.

Ha destacado la fuerza de la candidatura de Por Andalucía "en la que estamos caminando juntos" y ha reivindicado para Andalucía las políticas que están haciendo los partidos de la izquierda en el Gobierno.

"No queremos recortes en sanidad, queremos la ley de universalización de la sanidad que ha aprobado Mónica García; no queremos la desidia en vivienda, queremos la lucha contra los especuladores en vivienda que Pablo Bustinduy está llevando a cabo desde el ministerio y queremos también una política valiente en la intervención del mercado de la vivienda", ha dicho.

Urtasun también ha sacado pecho de lo que se hace desde el Ministerio de Cultura en Andalucía y se ha referido al "orgullo" de haber firmado el expediente para la liquidación de la Fundación Francisco Franco, "que era una auténtica vergüenza que siguiera existiendo".

La candidata de Por Andalucía por Cádiz Esperanza Gómez, por su parte, ha dicho que "el futuro no está escrito, está por decidir" de cara al 17M y ha asegurado que "Andalucía ofrece convivencia". "Frente al odio, dignidad; nosotros a ellos o nosotros, decimos todos y todas. En Andalucía cabe todo el mundo. Porque aquí no olvidamos de dónde venimos", ha defendido.

