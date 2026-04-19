El PP de Jaén valora que Moreno prometa "una Ley de Desafío demográfico" y continuar la Autovía del Olivar

Representantes del PP de Jaén en la Intermunicipal del PP-A en Córdoba. - PP DE JAÉN

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP provincial de Jaén y candidato al Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo, Erik Domínguez, ha celebrado dos anuncios que ha realizado este domingo el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de impulsar en la próxima legislatura la "primera Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural" de Andalucía, y de dar "continuidad" a las obras de la Autovía del Olivar.

Son dos promesas que Moreno ha realizado durante su intervención en la Intermunicipal del PP andaluz celebrada en Córdoba, y que el presidente del PP de Jaén ha valorado en un comunicado como "dos avances decisivos para el presente y el futuro de la provincia" jiennense.

Tras acabar el acto, que ha sido clausurado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y junto a una amplia representación de alcaldes, concejales y candidatos jiennenses, Domínguez ha asegurado que el presidente andaluz "vuelve a demostrar con hechos, y no con palabras, que Jaén y sus pueblos son una absoluta prioridad y un motor de su proyecto político".

Se trata de "dos decisiones estratégicas para el futuro de nuestra tierra", especialmente en comarcas donde la pérdida de población "es uno de los grandes desafíos", según ha incidido el presidente del PP jiennense.

Desde el PP han valorado que dicha "primera Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural" será "una norma pionera que se impulsará en la próxima legislatura" y que "pondrá el foco de acción en Jaén, Córdoba y diversas zonas de Granada para hacer frente a la pérdida de habitantes".

"El objetivo del Gobierno andaluz es equilibrar la población, crear oportunidades reales y garantizar la igualdad absoluta de los servicios públicos con independencia del tamaño del municipio", han destacado desde el PP de Jaén.

Los 'populares' jiennenses han puesto de relieve que a esta "importante medida legislativa" se suma "la continuidad de las obras de los tramos pendientes de la Autovía del Olivar en Jaén, Córdoba y Sevilla, un hito crucial para el desarrollo logístico".

"Tras décadas de parálisis y de proyectos guardados en un cajón, hoy la provincia con Juanma Moreno mira al futuro con garantías", ha subrayado Erik Domínguez, quien además ha agradecido la "masiva movilización" del municipalismo jiennense en esta cita, "reflejo de la extraordinaria salud orgánica del partido y de la confianza que los ciudadanos depositan en un trabajo honesto y constante", según ha defendido.

Para finalizar, Domínguez ha lanzado un llamamiento de cara a la cita electoral del 17M, pidiendo que "nadie se confíe", y apelando a una "mayoría suficiente" porque "podemos llegar mucho más lejos y seguir gobernando para todos, sumar y hacer de Jaén y Andalucía un lugar estable", ha subrayado.

"Donde hay más Partido Popular, hay más estabilidad y mejor gestión. No podemos dar ni un solo paso atrás que nos devuelva al peor pasado de nuestra tierra; que nada ni nadie frene este proyecto que está transformando Jaén y Andalucía a mejor", ha concluido su llamamiento Erik Domínguez.

