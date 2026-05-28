Diputación de Cádiz llevará a Vinoble catas, un cóctel inaugural y muestras de productos gaditanos

Bodega de Jerez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que llevará catas, un cóctel inaugural y muestras de productos gaditanos a la XIII edición de Vinoble, el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, que se va a celebrar durante los días 30, 31 de mayo y 1 de junio en Jerez de la Frontera con un significado especial al coincidir con el desempeño de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 durante el presente año.

Según ha indicado en una nota, la Diputación participa en la convocatoria a través de distintas vías como el cóctel de bienvenida a este Salón Internacional, con muestras y degustaciones de algunos de los productos gaditanos más representativos, una cata-maridaje en los Claustros de Santo Domingo el domingo 31 de mayo, y con respaldo económico para su logística y organización.

El Área de Planificación Económica, Coordinación y Desarrollo Estratégico, dirigida por el vicepresidente cuarto de Diputación Germán Beardo, desarrollará sus propuestas junto al CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) Bahía Cádiz y la Fundación Osborne como entidades colaboradoras.

En este sentido, ha explicado que este grupo de acciones se enfoca en el conjunto de productos gaditanos que llevarán tanto al cóctel de bienvenida con el que abrirá Vinoble este sábado, 30 de mayo, como a espacios para la degustación gratuita en distintas zonas de El Alcázar y dispuestos, en este último caso, en carpas y 'food trucks' y en una cata-maridaje a la que se accede previa invitación.

En primer lugar, con el cóctel inaugural se dará la bienvenida a los expositores participantes en Vinoble, al igual que a autoridades y medios de comunicación convocados, prevista a partir de las 19,30 horas del sábado. Diputación contribuirá a esta inauguración con varios productos elaborados a base de atún; otras conservas y salazones del sector pesquero; distintos quesos de especies autóctonas, como de cabra payoya o de oveja merina grazalemeña; chicharrones; carne mechada; aceite de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Sierra de Cádiz; sal de salinas gaditanas; dulces y alfajores de Medina; entre otros. Todos pensados para maridar con los vinos generosos que protagonizan esta feria internacional.

La misma tipología de alimentos del cóctel inaugural se ofrecerá en carpas y furgonetas desde que comience oficialmente Vinoble, en un horario estimado de 12,30 a 14,00 horas por la mañana-mediodía, y de 19,30 a 21,00 horas, en horario de tarde, en El Alcázar. Este evento está considerado un escaparate de primer nivel para mostrar la excelencia de las materias primas de la provincia de Cádiz.

Las propuestas se verán completadas con una cata-maridaje en los Claustros de Santo Domingo a las 20,30 horas del 31 de mayo, de la que podrán disfrutar 150 personas con invitación previa. Estará conducida por el roteño Juan Ruiz Henestrosa, reconocido entre otras distinciones con el Premio Nacional de Gastronomía o como Mejor Sumiller de Europa. Junto a él, también realizará presentaciones el director de la Fundación Osborne, Iván Llanza.

Las bebidas y platos elegidos para esta singular cata son el Fino Pando de Bodegas Williams & Humbert, que se enlazará con un chicharrón de Jerez; un Oporto Ruby Reserva Quinta Das Carvalhas, que se maridará con queso semicurado de cabra payoya; y, en tercer lugar, un Moscatel Tierno de la Denominación de Origen de Málaga, al que se le añadirá un alfajor de Medina.

La Diputación de Cádiz aporta, de la misma manera, una ayuda económica desde el Área de Presidencia con la que se financian gastos y materiales de logística y organización, necesarios para la realización del evento. Es el caso de costes de desplazamiento y alojamiento de los ponentes, compra y transporte de vinos para las catas, o personal de servicio, según ha indicado.