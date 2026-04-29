Diputación de Cádiz ofrece a 130 profesionales unas jornadas sobre IA orientada a la gestión pública eficiente

Asistentes de unas jornadas sobre inteligencia artificial en Arcos de la Frontera desarrolladas por la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Asistencia a las Entidades Locales de la Diputación de Cádiz, a través de su departamento de Formación, está desarrollando este miércoles unas jornadas sobre inteligencia artificial en Arcos de la Frontera, en colaboración con el Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA), en la que están participando unas 130 personas procedentes de distintos puntos de la provincia.

Se trata de empleados y empleadas de las entidades adheridas al Plan de Formación de la Diputación, como ayuntamientos, organismos autónomos, ELA (Entidades Locales Autónomas) o consorcios, unos 60 organismos en total incluyendo a la propia insitución provincial como gestora del plan.

En una nota, la Diputación ha detallado que el taller formativo tiene como título 'Inteligencia Artificial y Gobernanza Local: Innovación para una gestión pública eficiente'.

Su objetivo es comprender los fundamentos de la IA, explorar sus aplicaciones en la gestión pública y abordar los desafíos éticos, técnicos y organizativos que acarrea su implantación. En concreto, se abordan cuestiones como la automatización de los procesos administrativos, la mejora de la atención a la ciudadanía o la toma de decisiones basada en algoritmos.

Igualmente se analizan riesgos asociados a la implementación de esta tecnología, como la brecha digital, la transparencia de los algoritmos y la protección de derechos fundamentales, entre otros.

El programa de esta jornada incluye cinco ponencias de personas expertas en estas materias, como son el secretario del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Antonio Aragón; la jefa del departamento de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat (Barcelona), Ascen Moro; el director general de BeAI Foundation, Pablo Sáez; el profesor de Derecho Procesal y presidente de OspIA, Gabriele Vestri; y el gerente de Epicsa (empresa pública de la Diputación de Cádiz), Antonio Galán.

La inteligencia artificial es una de las tres grandes líneas en torno a las que Diputación articula su Plan de Formación de 2026, incidiendo de manera especial en la ética vinculada a este campo y en el prompting, es decir, instrucciones o preguntas que se le plantean a una IA para obtener una respuesta.

Las otras líneas que están guiando este año los cursos de Diputación son las herramientas informáticas para el trabajo diario y los recursos para mejorar la productividad personal y laboral, como el control de estrés, gestión del tiempo o mindfulness, entre otros.

El equipo de trabajo de Diputación dedicado a este plan tiene previstos unos 150 cursos para el presente año.

La charla final de la sesión de trabajo de este miércoles en Arcos, previa a las conclusiones de cierre, correrá a cargo del gerente de Epicsa, Antonio Galán. Bajo el nombre '¿Qué IA es hoy? Definición de una estrategia', versará sobre cómo se puede trazar una estrategia en inteligencia artificial para una administración local.

A este respecto, Galán marcará algunas directrices básicas para que, a partir de ellas, cada entidad tenga claro cuál debe de ser su táctica respecto a esta tecnología.

El responsable de Epicsa ha previsto seis preguntas fundamentales a partir de las cuales establecer un plan de acción, que son ¿qué se va a hacer?; ¿de cuántos datos se disponen en la organización? (si se pueden usar esas bases de datos u organizados en tablas específicas; ¿dónde se almacenarán?; ¿quién lo hace?, si personal propio, una empresa externa o consultora; ¿cuándo?; y ¿quién paga el presupuesto necesario para todo esto?.

Por último, en esta exposición se hará referencia a estrategias de este tipo ya definidas por organizaciones como la Diputación de León o la Diputación de Castellón, así como instrucciones en este sentido de la Diputación de Málaga.

Epicsa da asistencia técnica informática integral a la Diputación de Cádiz y sus entidades dependientes, al igual que a los municipios de menos de 20.000 habitantes.