Diputación de Cádiz organiza en Puerto Serrano un taller para incentivar el emprendimiento

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha celebrado en Puerto Serrano un taller para incentivar el emprendimiento enmarcado dentro del programa Eracis+, impulsado por la Junta y gestionado en el municipio por la administración provincial.

El edificio Primero de mayo de la localidad serrana ha acogido un taller informativo denominado 'Incentivos y Ayudas para Autónomos', una sesión enfocada en abordar tanto incentivos para personas que quieran montar su propio negocio, como asesoramiento y orientación para lograr el emprendimiento individual y colectivo, ha indicado en una nota la Diputación.

El técnico de Emprendimiento de la Asociación para la Mediación Social (EQUA), Tomás Vázquez, ha sido el encargado de impartir los contenidos.

Se trata de una de las primeras acciones de orientación y formación desarrolladas dentro de los denominados 'Monográficos Motivadores', incluidos en el proyecto específico 'Cooperación en el Desarrollo Plan Local Eracis+ Puerto Serrano' que están llevando a cabo desde el mes pasado el equipo de la Eracis+ de la Diputación y la entidad asociativa.

La iniciativa pretende promover la autonomía y el emprendimiento en las personas participantes, así como incidir en todas aquellas que tengan esta motivación e inquietud.

Para la Diputación, el trabajo conjunto con entidades como EQUA "enriquecen y dan valor añadido" a las intervenciones que se realizan diariamente en el marco de la Eracis+, con el objetivo de ofrecer servicios e información de utilidad para las personas participantes.

También está siendo importante para el desarrollo de este plan el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Puerto Serrano, así como la implicación y participación de los vecinos y vecinas en esta y otras actividades que se están realizando en la localidad, como ha señalado la institución provincial.

Cabe recordar que la Eracis+ es una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y que, en los casos de Puerto Serrano y Medina Sidonia, se gestionan mediante un proyecto propio liderado por la Diputación a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

La finalidad de estas intervenciones es favorecer la inserción sociolaboral en zonas desfavorecidas.