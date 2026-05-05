PSOE-A acusa a Moreno de buscar "desmotivar al electorado para que no vaya a votar" el 17M con el barómetro del Centra

Archivo - La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en Sevilla en una imagen de archivo - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE-A para las elecciones del 17 de mayo y candidata por Jaén, Ángeles Férriz, ha acusado este martes al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de utilizar el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) sobre el 17M para "desmotivar al electorado para que no vaya a votar".

Férriz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el citado barómetro del Centra, que sitúa al PP-A al borde de reeditar su actual mayoría absoluta en el Parlamento andaluz con 22 puntos de ventaja sobre el PSOE-A, que caería a su peor resultado histórico en autonómicas, y Vox al alza.

Sin entrar a valorar los datos de intención de voto del sondeo, la dirigente socialista ha asegurado que está "en la calle todos los días y tengo claro que el señor Moreno Bonilla lo que quiere es desmotivar a la gente para que no vaya a votar".

"Él ha decidido que estas elecciones ya están escritas, que las urnas ya han decidido y es todo lo contrario. Las urnas están vacías, el futuro de Andalucía lo van a escribir los andaluces", ha añadido Férriz, que ha afeado a Moreno que "quiera desmotivar al electorado y hacerle creer que aquí ya no hay nada" cuando, a su juicio, "el 17 de mayo tenemos muchísimo que decidir, sobre todo entre dos modelos: el que garantiza y defiende derechos y el que lo que hace es ponerle precio".

