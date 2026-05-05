Obispos andaluces piden un voto "responsable" el 17M que tenga en cuenta el respeto a la vida y la acogida al inmigrante

Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España con motivo de las elecciones andaluzas del 17M
Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España con motivo de las elecciones andaluzas del 17M - ODISUR
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 5 mayo 2026 8:37
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CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha difundido un comunicado con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía del próximo 17 de mayo en el que llaman a ejercer un "voto responsable" en la cita con las urnas actuando "con fidelidad a la comunión eclesial y a los principios morales que la sustentan" y teniendo en cuenta principios como "el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y "la acogida al inmigrante como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos".

En el comunicado aprobado en la asamblea ordinaria celebrada este lunes en Córdoba, los obispos andaluces destacan en primer lugar "la importancia de ejercer el voto y vivir cada día nuestro compromiso con responsabilidad" porque acudir a las urnas es tanto un "derecho" como un "deber moral que contribuye a la construcción de la sociedad en la que vivimos" y subrayan que, "como católicos, no podemos permanecer al margen en la tarea de edificar un mundo más justo y humano".

Tras valorar y respetar "a quienes asumen el compromiso político con honestidad y coherencia, desde el diálogo, la cooperación y una auténtica vocación de servicio", los prelados andaluces piden a los políticos "que no se instrumentalicen aspectos de la vida religiosa con fines partidistas o ideológicos" y hacen un llamamiento expreso a los "políticos católicos para que no se inhiban de su identidad en la responsabilidad pública". También defienden la necesidad de "superar también la polarización en favor de la convivencia y la cooperación, así como promover el respeto a la verdad".

En un mensaje dirigido "a los fieles de nuestras diócesis y a cuantos deseen escucharnos, con respeto, pero también con la convicción de nuestro deber de contribuir al bien común", los obispos andaluces recuerdan que "la fe no es una ideología y no se identifica plenamente con ningún proyecto político concreto", por lo que consideran "preciso discernir entre las distintas alternativas con fidelidad a la comunión eclesial y a los principios morales que la sustentan".

Entre los principios que llaman a tener en cuenta a la hora de votar el 17M citan "la defensa de la dignidad de toda persona; el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural; el reconocimiento y apoyo a la familia, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, y abierta a la vida; el derecho a la vivienda; el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, así como a la libertad religiosa, los valores espirituales y la objeción de conciencia".

Junto a ello, también apelan a tener en cuenta "la atención preferente a los más vulnerables --jóvenes, ancianos, desempleados, personas con empleo precario y enfermos--; la ayuda al drogodependiente, favoreciendo su rehabilitación y poniendo todos los medios para la erradicación de las drogas; el cuidado de la creación; la promoción del bien común y la justicia social; y especialmente, dado el contexto actual y salvando el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios, la acogida al inmigrante, como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos".

Para concluir, los obispos andaluces piden "al Señor y a la Virgen Santísima que estas elecciones nos ayuden a construir una sociedad más justa, desde el respeto a todos, la cooperación y el trabajo por el bien común", para lo que apelan, "tanto a creyentes como a no creyentes, a votar con responsabilidad y coherencia". "Es nuestro derecho y nuestro deber", concluyen.

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