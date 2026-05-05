Obispos andaluces piden un voto "responsable" el 17M que tenga en cuenta el respeto a la vida y la acogida al inmigrante

Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España con motivo de las elecciones andaluzas del 17M - ODISUR

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España ha difundido un comunicado con motivo de las elecciones autonómicas en Andalucía del próximo 17 de mayo en el que llaman a ejercer un "voto responsable" en la cita con las urnas actuando "con fidelidad a la comunión eclesial y a los principios morales que la sustentan" y teniendo en cuenta principios como "el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y "la acogida al inmigrante como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos".

En el comunicado aprobado en la asamblea ordinaria celebrada este lunes en Córdoba, los obispos andaluces destacan en primer lugar "la importancia de ejercer el voto y vivir cada día nuestro compromiso con responsabilidad" porque acudir a las urnas es tanto un "derecho" como un "deber moral que contribuye a la construcción de la sociedad en la que vivimos" y subrayan que, "como católicos, no podemos permanecer al margen en la tarea de edificar un mundo más justo y humano".

Tras valorar y respetar "a quienes asumen el compromiso político con honestidad y coherencia, desde el diálogo, la cooperación y una auténtica vocación de servicio", los prelados andaluces piden a los políticos "que no se instrumentalicen aspectos de la vida religiosa con fines partidistas o ideológicos" y hacen un llamamiento expreso a los "políticos católicos para que no se inhiban de su identidad en la responsabilidad pública". También defienden la necesidad de "superar también la polarización en favor de la convivencia y la cooperación, así como promover el respeto a la verdad".

En un mensaje dirigido "a los fieles de nuestras diócesis y a cuantos deseen escucharnos, con respeto, pero también con la convicción de nuestro deber de contribuir al bien común", los obispos andaluces recuerdan que "la fe no es una ideología y no se identifica plenamente con ningún proyecto político concreto", por lo que consideran "preciso discernir entre las distintas alternativas con fidelidad a la comunión eclesial y a los principios morales que la sustentan".

Entre los principios que llaman a tener en cuenta a la hora de votar el 17M citan "la defensa de la dignidad de toda persona; el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural; el reconocimiento y apoyo a la familia, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, y abierta a la vida; el derecho a la vivienda; el respeto al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, así como a la libertad religiosa, los valores espirituales y la objeción de conciencia".

Junto a ello, también apelan a tener en cuenta "la atención preferente a los más vulnerables --jóvenes, ancianos, desempleados, personas con empleo precario y enfermos--; la ayuda al drogodependiente, favoreciendo su rehabilitación y poniendo todos los medios para la erradicación de las drogas; el cuidado de la creación; la promoción del bien común y la justicia social; y especialmente, dado el contexto actual y salvando el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios, la acogida al inmigrante, como exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana y sus derechos".

Para concluir, los obispos andaluces piden "al Señor y a la Virgen Santísima que estas elecciones nos ayuden a construir una sociedad más justa, desde el respeto a todos, la cooperación y el trabajo por el bien común", para lo que apelan, "tanto a creyentes como a no creyentes, a votar con responsabilidad y coherencia". "Es nuestro derecho y nuestro deber", concluyen.

