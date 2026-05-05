PP-A bordearía la mayoría absoluta el 17M en Andalucía con 22 puntos sobre el PSOE-A y Vox al alza según el Centra

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno visita la Hermandad de la Virgen de Valme en Dos Hermanas (Sevilla). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 56 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,4% de los votos y una ventaja de 22,3 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 20,1% de los sufragios y caería hasta los 25-27 escaños, según la 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' publicada este martes, 5 de mayo, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a menos de dos semanas ya de los próximos comicios autonómicos.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 27 de marzo y 16 de abril --tras la convocatoria electoral acordada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por tanto-- a una muestra de 8.000 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, que sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse dos escaños por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 14,4% de los sufragios --0,9 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, que sería cuarta fuerza con el 7,9% de apoyo, dos décimas de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,9% de los sufragios --2,3 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría cinco escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 0,9%, un 0,2% y un 2,3% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,7%, y el PSOE-A, un 4%.

EL PP-A OBTENDRÍA ENTRE 53 Y 56 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 53 y 56 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 25-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 17 y 19 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía lograría entre cuatro y siete escaños, por lo que podría perder alguno, igualar o superar sus actuales cinco diputados. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, cinco diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

Esta encuesta incluye datos de estimación de voto desglosados por provincias, que reflejan que el PP-A sería la fuerza más votada en las ocho, y el PSOE-A la segunda, salvo en Almería, donde podría verse superado por Vox.

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