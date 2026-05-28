Diputación de Cádiz publica las bases de sus programas educativos en Memoria Democrática para institutos de la provincia

Escolares en uno de los programas educativos deMemoria Democrática de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado las bases de la segunda edición de sus programas educativos en Memoria Democrática, dirigidos a institutos y centros de enseñanza de la provincia, que pueden elegir entre visitas a casas de la Memoria en Jimena o en Alcalá del Valle, talleres impartidos por profesionales especializados y rutas memoralistas, estando diseñada para alumnado de Secundaria y Bachillerato.

En las bases de la nueva convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el tablón de anuncios del portal web de la Diputación, se detalla que las solicitudes se podrán registrar desde el viernes 29 de mayo a través de la sede electrónica de la institución provincial, acabando el plazo de admisión el 25 de junio.

Estos programas educativos están promovidos por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática, adscrito al Área de Desarrollo a la Ciudadanía que coordina el vicepresidente segundo de Diputación, Javier Vidal, ha indicado la Diputación en una nota.

Se han incorporado dos novedades en relación a la edición precedente, en concreto, se estrenan dos rutas, una dedicada a la Guerra Civil y el maquis que se recrea en Alcalá de los Gazules, y una segunda que recorrerá los lugares más significativos de los sucesos acaecidos en Cádiz capital tras el golpe de Estado de julio de 1936.

Junto a los citados estrenos se mantienen las visitas a las Casas de la Memoria de Jimena y Alcalá del Valle, así como la impartición de talleres en clase.

Las temáticas de estas exposiciones en las aulas de Secundaria y Bachillerato se estructuran en los programas 'Lenguajes de miedo y odio' y 'Fosas y lugares de memoria'.

La primera de las propuestas comprende tres actividades, 'De Queipo a redes sociales', 'Invertidos. Persecución por orientación sexual' y 'Represión hacia las mujeres en la provincia de Cádiz'. El programa restante ampara dos actividades, como son 'Fosas comunes de la provincia de Cádiz' y 'Lugares de memoria'.

Cada entidad interesada puede cursar una solicitud, indicando dos actividades prioritarias. Diputación ha indicado que hay posibilidad de añadir una tercera opción, que se incluirá en un listado de reserva que se activaría en caso de que se confirmaran plazas disponibles.

La primera edición de los programas educativos en Memoria Democrática ha sido "muy satisfactoria", según ha valorado el vicepresidente segundo de Diputación, Javier Vidal.

Con la segunda entrega se pretende "normalizar" la llegada de estos contenidos pedagógicos a los institutos, con la esperanza de "alentar un espíritu crítico entre los más jóvenes y que sean ellos quienes fomenten una cultura defensora de los derechos humanos y ajena a los bulos", ha señalado Vidal.

En el estreno de estos programas han participado más de 1.700 estudiantes de institutos de 14 municipios. Estos centros están radicados en Cádiz, Benalup-Casas Viejas, Puerto Real, San Fernando, Jerez, Bornos, Conil, Arcos, Setenil, Trebujena, Paterna, Puerto Serrano, Sanlúcar y Prado del Rey.