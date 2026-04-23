La Diputación de Cádiz sumará 400 nuevos libros al catálogo del programa La Maleta Viajera para ayuntamientos

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CÁDIZ 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz va a comprar durante este 2026 nuevos libros para sumar al catálogo que ofrece a los municipios de menos de 50.000 habitantes y entidades locales autónomas, adquiriendo en concreto 412 ejemplares de diversas temáticas dentro del programa La Maleta Viajera.

De esta manera, ha indicado en una nota la Diputación, se impulsa el acceso a la cultura, con una iniciativa que recorre distintos municipios de la provincia con el objetivo de fomentar la lectura, la creatividad y el encuentro cultural entre la ciudadanía.

Este proyecto itinerante, dirigido a públicos de todas las edades, lleva consigo una selección de libros, materiales didácticos y propuestas culturales que invitan a descubrir nuevas historias, autores y formas de expresión. A través de actividades como talleres, sesiones de animación a la lectura y encuentros participativos, La Maleta Viajera se convierte en un punto de encuentro dinámico que promueve el aprendizaje y el disfrute cultural.

Desde la Fundación Provincial de Cultura se ha señalado que esta iniciativa "refuerza el compromiso con la igualdad de acceso a la cultura, especialmente en localidades con menos recursos o infraestructuras culturales, acercando contenidos de calidad directamente a la ciudadanía".

La fundación, de la que es responsable la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, considera "clave" facilitar estos lotes de ejemplares de libros para suplir las carencias de que adolecen los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales.

Según la previsión que maneja la Fundación Provincial de Cultura, los 412 libros se desglosan en 14 títulos de obras para adultos, con algo más 15 ejemplares de cada una, lo que suma un total de 217 volúmenes; cinco libros para público juvenil, con 15 ejemplares por cada título y un total de 75 ejemplares; y seis nuevos títulos de literatura infantil, con 20 ejemplares por cada uno y una suma de 120 libros.

Durante los últimos meses, La Maleta Viajera ha visitado diversos municipios de la provincia, contando con una destacada participación y una importante acogida por parte de centros educativos, bibliotecas y colectivos sociales.

La iniciativa no solo fomenta el hábito lector, sino que también contribuye a dinamizar la vida cultural local. Los clubes de lectura que se generan en torno a este programa y la disponibilidad de ejemplares literarios es uno de los resultados que conlleva el desarrollo de La Maleta Viajera.

Para este ejercicio 2026 ya están confirmados un total de 22 clubes de lectura en toda la provincia, algunos de ellos ya realizados en los primeros meses del año. Esta cifra irá creciendo en virtud de la demanda de las poblaciones. En años anteriores se ha celebrado en torno al medio centenar de clubes de lectura.

La Diputación de Cádiz ha manifestado así su apuesta por una cultura "inclusiva, accesible y descentralizada, que llegue a todos los rincones del territorio y contribuya al desarrollo social y educativo de la provincia".