Moreno dice que Transportes se ha puesto "las pilas" para reabrir el AVE a Málaga tras convocar elecciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un foro periodístico. ARCHIVO. - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha saludado el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la reapertura de la vía del AVE a Málaga para el próximo día 30 de abril, asegurando que "disolver el Parlamento y convocar elecciones el 17 de mayo ha servido para que, por fin, el ministro y el Ministerio de Fomento se pongan las pilas".

En declaraciones a los medios durante una visita a La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, Moreno ha hecho hincapié en que este servicio volverá a estar operativo "un día antes de iniciar la campaña electoral" para los comicios andaluces, aunque advirtiendo que sólo se abre una vía.

A este respecto, ha expuesto que al contar con una vía de paso "tanto las frecuencias como la propia velocidad de los tramos van a ser más reducidas", pidiendo que no solo se arregle el tramo afectado, sino que se cuenten con las dos vías. "Ya que nos hemos metido en faena, que lo hagamos bien y que lo hagamos hasta el final", ha pedido.

Además, ha lamentado que Málaga lleva "tres meses bloqueada" por tren, ocasionándole con ello "un grave daño, no solamente social, sino también económico", al recordado que recibe a "uno de cada tres turistas" que visitan Andalucía. A esto se suma que se haya visto afectado también el tren de Media Distancia con Sevilla, que ha estado "bloqueado durante estos tres meses", por lo que ha saludado la noticia de la reapertura de la conexión directa entre Málaga y Madrid.

"Me alegro, no puede ser de otra manera, y espero, deseo y quiero confiar que se siga trabajando para que tengamos las dos vías abiertas también lo antes posible", ha comentado el presidente de la Junta y candidato a la reelección.

En materia de infraestructuras, ha manifestado que las inversiones del Gobierno de España en Andalucía son "bastante deficitarias", apuntando a que "llegar a acuerdo con partidos o grupos separatistas ha supuesto un incremento notable de las inversiones en otros territorios de España en detrimento de Andalucía".

Es por eso que ha reclamado como presidente de la Junta de Andalucía, "que soy actualmente y no estoy en funciones", como ha aclarado, "un trato equitativo con una comunidad que es la tercera economía de España y la primera en población", con más de ocho millones de habitantes.

"MONTERO HACE CAMPAÑA BASADA EN MENTIRAS"

Preguntado sobre la situación de las carreteras andaluzas tras las borrascas y las quejas del PSOE y de su candidata María Jesús Montero de estar "intransitables o en muy mal estado", Juanma Moreno ha afeado que haya campaña "basada exclusivamente en el bullying y la mentira".

En ese sentido, ha explicado que desde la borrasca, "en apenas dos meses", todas las vías que se vieron afectadas "están en ejecución", calificando de "absolutamente falso que haya quince carreteras cortadas" en la provincia de Cádiz como denunciaba el PSOE.

"Le pido a la señora Montero que no se puede hacer una campaña basada exclusivamente en el bullying y la mentira, porque la mentira tiene las patas muy cortas y no puede estar todos los días haciendo una campaña, porque no va a aguantar hasta el 17 de mayo, mintiéndole a los andaluces, porque somos mucho más inteligentes de lo que los algunos creen", ha aseverado el candidato del PP y presidente de la Junta.

Al respecto, ha afirmado que es "mentira" que no se esté trabajando en las carreteras, señalando que "hay más de 200 actuaciones en la provincia de Cádiz ahora mismo" con unos "107 millones de euros invertidos y 43 carreteras ya reabiertas en Andalucía".



