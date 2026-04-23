Maíllo valora que la JEC estime las denuncias de Por Andalucía contra visitas de consejeros por "vulnerar la ley"

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, atiende a los medios. - IU MÁLAGA

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha valorado este jueves que la Junta Electoral Central (JEC) ha "vuelto a estimar", como había hecho previamente la Junta Electoral de Andalucía (JEA), denuncias de la coalición a la que representa por varias visitas técnicas de consejeros del Gobierno andaluz, al entender que "vulneraron la ley electoral al convertirse en actos de promoción política encubierta con recursos públicos".

Así lo ha puesto de relieve Antonio Maíllo en unas declaraciones difundidas desde la coalición Por Andalucía al hilo de unas resoluciones de la JEC conocidas este jueves, 23 de abril, que, según destaca el candidato, "incorporan un elemento relevante", ya que vienen a señalar que, "aunque las publicaciones" sobre estas visitas de consejeros "se realizaran en perfiles personales en redes sociales", la Junta Electoral "deja claro que no es admisible ampararse en el carácter 'privado' de una cuenta cuando se difunden actuaciones realizadas en condición de cargo público".

"Una consejera puede ejercer su libertad de expresión, pero no puede hacerlo prevaliéndose de su cargo ni de actividades institucionales en periodo electoral", ha considerado la Junta Electoral Central, según ha valorado Antonio Maíllo, que ha subrayado que desde dicho organismo se ha subrayado así que "la difusión en redes de visitas realizadas como consejera, con cobertura en texto e imágenes, constituye una vulneración de la ley electoral cuando se produce en campaña, al tratarse de actos con finalidad de promoción política".

Maíllo advierte de que "no se trata de hechos aislados, sino de una forma de actuar sistemática que se repite en distintas consejerías", y por ello ha criticado "el uso partidista de las instituciones".

Además, el también coordinador federal de IU ha considerado que estas resoluciones son "especialmente relevantes porque amplían el criterio sobre propaganda ilegal", ya que "también alcanza a contenidos difundidos en cuentas personales abiertas en redes sociales cuando funcionan como canales públicos de comunicación".

"No es una publicación privada si se actúa como cargo público, y utilizar esa posición para obtener ventaja electoral es ilegal", ha remarcado el candidato de Por Andalucía, que por ello ha exigido "el cese inmediato de estas prácticas, el respeto a la neutralidad institucional y que se deje de utilizar el dinero público y las instituciones para beneficio partidista".

Finalmente, Antonio Maíllo ha sentenciado que, "una vez más, queda claro que la labor de denuncia y vigilancia de Por Andalucía es clave para garantizar el cumplimiento de las reglas democráticas y frenar los abusos de poder en campaña".

