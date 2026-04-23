Maíllo reivindica la "prioridad humana" y advierte: "Si no queremos que gobierne Vox, no hay que votar a Moreno"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. - POR ANDALUCÍA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reivindicado la "prioridad humana como una política de justicia social", frente a la prioridad nacional, y ha señalado que el PP "se ha adherido a Vox, va a gobernar con Vox", por lo que ha advertido que "si no queremos que gobierne Vox, no hay que votar tampoco a Moreno Bonilla".

"Son indistinguibles. Tienen claro que han hecho una alianza estratégica y que allá donde puedan van a gobernar para desarrollar las políticas de extrema derecha que Vox ha impuesto al PP", ha asegurado antes de participar en una acto en Benalmádena (Málaga), junto al candidato de la coalición por la provincia malagueña, Ernesto Alba; y las hermanas de Manuel José García Caparrós.

Así, Maíllo ha asegurado que "frente a la prioridad nacional que ellos dicen, que es falsa, que es la de ellos y de sus aliados y la de los que quieren hacer caja con sus políticas, tiene que prevalecer la prioridad humana, que es lo que nos hace más hermosos como sociedad".

Ha advertido de que en Andalucía "si no queremos que gobierne Vox, no hay que votar tampoco a Moreno Bonilla, hay que votar a partidos, organizaciones y a candidaturas como Por Andalucía que nunca vamos a pactar ni con la extrema derecha, ni con las políticas de extrema derecha que han colapsado los servicios públicos".

Unas políticas que, según el candidato de Por Andalucía, Moreno "ha ejecutado de manera milimétrica desde que en 2019 pactó con Vox, no se olvide, y que ha ejecutado tanto en la primera legislatura como con mayoría absoluta en esta última".

