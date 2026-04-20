Diseñadores, estudiantes y entidades públicas se citan en Cádiz en el Congreso Nacional de Diseño Digital Accesible

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el delegado de Desarrollo Económico y Formación del Ayuntamiento de Rota, Pablo Gómez, y la representante de la Asociación Andaluza de Diseñadores, Marta García. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el delegado municipal de Juventud y de Desarrollo Económico y Formación del Ayuntamiento de Rota, Pablo Gómez, y la representante de la Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD), Marta García Lopera, han presentado el primer Congreso Nacional de Diseño Digital Accesible, que reunirá en la ciudad roteña a profesionales, empresas y estudiantes vinculados al ámbito del diseño y la innovación.

El 8 y 9 de mayo se celebrará esta cita, que nace para dar respuesta a la entrada en vigor de nuevas normativas europeas en materia de accesibilidad, como ha informado en una nota la Diputación, entidad que patrocina este evento.

"Desde el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía nos encontramos muy satisfechos de poner nuestro granito de arena para que esta iniciativa sea una realidad", ha afirmado Javier Vidal, quien ha explicado que de este modo se apoya a "gente joven que tiene iniciativa y a ayuntamientos como el de Rota, que se implican en este tipo de iniciativas que considero muy importantes".

Pablo Gómez ha afirmado que este primer congreso nacional se centra en el tema de la accesibilidad, una cuestión "fundamental y angular en nuestras políticas", añadiendo que responde a "los esfuerzos" del Ayuntamiento para la implantación del mundo digital en una ciudad "que aspira a ser cada vez más inteligente en este aspecto".

Además, ha puesto el foco en el potencial turístico de este evento, con las miras puestas en "intentar que toda la gente que venga, conozca y disfrute de la ciudad".

Por su parte, Marta García ha señalado que este congreso pretende reunir tanto a diseñadores como a estudiantes, que serán los futuros profesionales, así como a entidades que actualmente necesitan esa accesibilidad. También ha recalcado que la iniciativa "nace de un problema de base", en referencia a la falta de formación técnica específica para aplicar criterios de diseño inclusivo en productos y servicios digitales conforme a la nueva normativa.

Además, ha explicado que puede tener "beneficios" en el ámbito laboral, ya que se favorece la unión entre estudiantes, diseñadores y empresas "que buscan ese talento, mediante actividades de concienciación".

El programa incluye varias actividades turísticas y visitas culturales. Una de las jornadas se enfoca a las administraciones públicas y abordará temas relacionados con el futuro de la accesibilidad y la inteligencia artificial.

Las inscripciones están abiertas para este evento gratuito, que combinará formación, experimentación y espacios de encuentro profesional, con el objetivo de generar sinergias y fomentar el intercambio de conocimientos con una dinámica participativa y accesible. Además, incluye sesiones de presentaciones breves, concursos y dinámicas de networking orientadas a conectar talento emergente con empresas y especialistas del sector.

El congreso contará con ponencias de profesionales como Nuria López, Lorena Ramos y Carlos Garrido, así como experiencias inmersivas que permitirán a los asistentes conocer de primera mano las barreras digitales a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

Más allá de su carácter formativo, aspira a sentar las bases de una red profesional comprometida con la accesibilidad digital en España, conectando a perfiles diversos en un momento clave para la evolución del sector.