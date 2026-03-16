La gestión de Diputación de Cádiz aporta más de 520 millones de euros a ayuntamientos en ingresos tributarios

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, presentando los resultados del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria del año 2025. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, ha presentado los resultados del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria del año 2025, donde se han aportado más de 520 millones de euros a ayuntamientos y entidades locales de la provincia en ingresos tributarios.

En una nota, la institución provincial ha señalado que a través de anticipos mensuales con cargo a la recaudación estimada transfirió a las diferentes haciendas municipales casi 448 millones de euros el pasado año. Con el ejercicio ya cerrado se confirma una liquidación positiva para los ayuntamientos de más de 72 millones de euros.

De esta manera, se confirma que es la primera vez que la recaudación agrupada supera los 500 millones de euros, ya que en el año 2024 el balance final se elevó hasta los 480 millones y en 2023 alcanzó los 447 millones.

"Hemos establecido un servicio que es pieza clave para los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, y combina eficiencia en recaudación y apoyo financiero, gracias a una modernización tecnológica y la atención cercana", ha valorado Hidalgo, asegurando que es un sistema "fiable" para que los ayuntamientos dispongan de estabilidad en sus ingresos y los vecinos se beneficien de servicios públicos de calidad.

Diputación, a través del Servicio Provincial de Recaudación, gestiona los tributos municipales de más de 40 ayuntamientos de la provincia de Cádiz a través de convenios que establecen dicha encomienda o delegación. La "solvencia" de este trabajo propicia que los municipios tengan suficiente liquidez para afrontar sus gastos corrientes y financiar sus inversiones.

A través del mecanismo de los anticipos, las haciendas locales disponen de recursos estables sin necesidad de esperar a los periodos de pago de los diferentes tributos.

Para que esta red sea eficaz, Diputación concierta pólizas de crédito con diferentes entidades financieras que luego se desglosan en las transferencias mensuales que reciben los ayuntamientos, asumiendo los gastos financieros de estas operaciones. El volumen de los anticipos librados en 2025 equivale al 86% de la recaudación efectiva que ha confirmado Sebastián Hidalgo.

De los más de 520 millones obtenidos en el último ejercicio, casi 435 proceden de los periodos voluntarios de pago, mientras que por vía ejecutiva se ingresaron 85,8 millones. La mayor parte de los tributos --en concreto 237 millones de euros-- se liquidan a través de domiciliaciones bancarias, y algo más de 35,6 millones de euros se abonaron a través de los planes personalizados de pago.

Todos los índices del último ejercicio superaron a los de años precedentes, una tendencia que también se confirma en los ingresos resueltos a través de medios electrónicos. Así, entre la sede electrónica del Servicio Provincial de Recaudación y la plataforma Bizum se alcanzaron casi 38 millones de euros, y más de 12 millones se canalizaron desde la aplicación DipuPay.

En este sentido, y tras elogiar "la solvencia" de los más de 300 profesionales que conforman el Servicio Provincial de Recaudación, Sebastián Hidalgo ha valorado la calidad de la asistencia técnica proporcionada por la sociedad pública Epicsa. De hecho, en 2025 se resolvieron 513.357 trámites a través de la sede electrónica, que rondan los 1,3 millones si se suman los datos del último trienio.

En su balance, Hidalgo ha destacado la reducción de la cantidad pendiente de pago por parte de los denominados grandes deudores. En el periodo 2023-2025, este saldo se redujo en 58,3 millones de euros.

Otros datos referidos por el responsable de Recaudación son la gestión de sanciones de tráfico, que sumaron más de 15,7 millones de euros; o las sanciones administrativas, que evolucionaron hasta los 2,3 millones de euros; así como las más de 19.000 liquidaciones que han permitido que afloren nuevos contribuyentes que, en términos absolutos, han supuesto ingresos de 15,5 millones de euros.

El balance también incluye la cifra de atenciones presenciales: el pasado año se concertaron más de 520.000 citas previas y casi 480.000 asistencias telefónicas. Números que acreditan las magnitudes de este trabajo en red del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria.