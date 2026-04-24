Una jornada en Cádiz abordará la detección de prácticas contra la libre competencia en licitaciones públicas

Archivo - Fachada de la Diputación de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía van a organizar una jornada denominada 'Contratación pública local y competencia', en la que se abordará la detección de prácticas que impiden la libre competencia en licitaciones públicas.

La jornada se celebrará el próximo 7 de mayo en los Depósitos de Tabaco de Cádiz capital, contándose con la colaboración del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz, ha informado la Diputación en una nota.

Las conductas colusorias son acuerdos ilícitos concertados por licitadores en procesos de compra pública para vulnerar la competencia, a través de prácticas como la fijación de precios. Estas maniobras no sólo restringen la libre concurrencia, sino que ocasionan un serio quebranto en los fondos públicos, además de propiciar bienes o servicios de peores calidades o prestaciones.

Para identificar estos casos y advertir a las autoridades de Competencia se va a organrizar este foro de perfil técnico y dirigido a personal de entidades públicas adscrito a unidades o servicios de contratación, titulares de órganos de contratación y funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Las personas interesadas en esta formación deben enviar un correo electrónico a secretaria.general@dipucadiz.es indicando su nombre y apellidos, su correo y teléfono de contacto, así como el puesto o cargo que ocupa en la institución a la que pertenece.

Diputación ha explicado que la normativa de referencia es la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que supuso una transposición de directivas europeas al ordenamiento jurídico español. En dicha ley, en su artículo 150.1, se prevé que se trasladen a las autoridades de Competencia "los indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación".

Desde esta base se ha diseñado una jornada en la que estará en su apertura institucional el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz; la vicepresidenta del IFEF del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, y del director de Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (Acrea), Joaquín Pérez Muñoz.

El informe sobre 2024 realizado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación cifra el peso de las licitaciones públicas en un 10,92% del Producto Interior Bruto.

Ese año, en España, se llevaron a cabo 206.242 licitaciones desde el sector público, de las que 99.013 correspondieron a las entidades locales. En 2025 el valor de los contratos adjudicados desde el sector público local superó los 25.000 millones de euros.