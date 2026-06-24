El Plan Cádiz Marcha de la Diputación avanza en las obras para crear una nueva zona verde en Trebujena

El vicepresidente quinto de la Diputación, Sebastián Hidalgo, en Trebujena con su alcalde, Ramón Galán. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TREBUJENA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, junto con personal técnico del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios, ha visitado Trebujena y, acompañado por su alcalde, Ramón Galán, ha recorrido algunas de las obras que se ejecutan en la localidad con cargo al Plan Cádiz Marcha 2024 y 2025.

Según ha recordado la Diputación en una nota, hasta cinco actuaciones se incluyen sumando ambos planes y representan una inversión global de 825.000 euros. El vicepresidente y el alcalde han visitado la denominada como 'Urbanización de calle La Dehesa y calle Feria', que se convertirá en una nueva zona verde y de esparcimiento para la localidad.

Sebastián Hidalgo se ha mostrado "muy satisfecho" por el volumen de actuaciones que se impulsan en Trebujena con cargo a este plan, del que ha explicado que sirve para "favorecer la capacidad de inversión de los municipios gaditanos, que en muchas ocasiones no disponen de presupuesto para acometer inversiones de gran calado".

Además, ha subrayado la incidencia que tienen estas obras en beneficio de la ciudadanía, ya que "retornan en empleo y en economía para el municipio" y generan una actividad que "asienta a la población en el municipio y mejora la empleabilidad y el bienestar de los vecinos".

Por su parte, el alcalde ha agradecido la visita de Hidalgo a la localidad y ha calificado la obra que se ejecuta en La Dehesa como "una de las actuaciones más importantes que se han desarrollado en el pueblo en los últimos años". Ramón Galán ha señalado que "es más que una actuación normal", ya que permitirá "el crecimiento del pueblo al conformar una nueva zona verde".

Además, ha celebrado que los trabajos estén en su fase final y puedan concluir en pocos meses. También ha mencionado las obras de urbanización de la calle Algarve, "que darán la posibilidad de construir 23 viviendas", que se espera que puedan comenzar a levantarse el próximo otoño.

La urbanización de la calle La Dehesa y calle Feria supone una inversión de 387.200 euros. Esta obra se adscribe al Plan Marcha 2024, al igual que la reconstrucción de cunetas en caminos rurales municipales sitos en Camino de Las Palomas, del Indiano y de la Hijuela de la Raza, con un importe de actuación de 48.000 euros. Por su parte, la rehabilitación de la planta baja del edificio municipal multiusos de la calle Veracruz cuenta con un presupuesto de 96.800 euros y el suministro de mobiliario urbano en la Plaza de Andalucía con 18.000 euros.

Además, el Plan Marcha 2025 incluye la adecuación de las calles Algarve, de la Feria, Francisco Cabral y La Moricha, con un presupuesto de 275.000 euros, según ha indicado la Diputación.