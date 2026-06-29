La provincia de Cádiz se promociona como destino turístico en Galicia aprovechando la conexión aérea Jerez-Santiago

Delegación de la provincia de Cádiz en unas jornadas turísticas en Santiago de Compostela (A Coruña) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se ha presentado como destino turístico en Santiago de Compostela (A Coruña), aprovechando la conexión aérea de la ciudad gallega con el aeropuerto de Jerez de la Frontera, en el marco de unas Jornadas Profesionales de Promoción y Comercialización.

Este encuentro, organizado por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en el marco de su estrategia de promoción 'Cádiz, 365 días al año', tiene como objetivo principal estrechar lazos con el sector turístico gallego y presentar las novedades de la oferta gaditana.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, la conexión aérea entre Jerez y Santiago, operada por Vueling y que se prolongará durante todo el verano, ha sido el principal argumento de los técnicos del Patronato para invitar a la población gallega a "descubrir" la provincia gaditana.

La jornada, que se ha desarrollado bajo un formato mixto, comenzó al mediodía del jueves 25 de junio con un almuerzo experiencial celebrado en el Restaurante Horta do Obradoiro. Este acto reunió a medios de comunicación, blogueros, creadores de contenidos y representantes institucionales, como la de la concejala de Turismo de la ciudad, Miriam Louzao y el director de Turismo de la Xunta de Galicia, José Manuel Merelles.

La Diputación ofreció una muestra de la gastronomía gallega maridada con vinos de Jerez, contando con la participación del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.

La actividad central tuvo lugar por la tarde en el Hotel Oca Puerta del Camino, donde se celebró un encuentro profesional. Este espacio de trabajo conectó a empresarios turísticos de la provincia de Cádiz con agentes de viajes, turoperadores y profesionales de la intermediación turística de Santiago de Compostela, la provincia de A Coruña y el resto de Galicia.

El evento finalizó con una presentación institucional sobre la conectividad aérea directa y la intervención de la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín.

Esta acción cuenta con el respaldo de Turismo Andaluz, que participó activamente tanto en el almuerzo institucional como en el taller de trabajo, reafirmando la alianza estratégica para la proyección de Andalucía en el norte de España.

La delegación gaditana que ha participado en estas jornadas refleja la diversidad y calidad de la oferta turística de la provincia, contando con una amplia representación.

Como instituciones y organismos han participado junto al Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, Turismo y Deporte de Andalucía, el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera y Turismo de San Roque.

Como alojamientos han participado en estas jornadas el Gran Hotel Luna de Cádiz, la cadena Hoteles Andaluces con Encanto, el Hotel Valentín Sancti Petri, el Suites Cortijo Fontanilla y la red de hoteles rurales de Diputación Tugasa Hoteles. Además, ha formado parte el Restaurante Rociero Bodegón de La Blanca Paloma.

Con este encuentro, el Patronato de Turismo ha reafirmado su compromiso por abrir nuevos mercados y consolidar la provincia como un destino referente también en el mercado nacional, destacando la riqueza cultural, patrimonial y enogastronómica que posiciona a Cádiz como un destino privilegiado durante todo el año.