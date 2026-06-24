La provincia de Cádiz promociona su gastronomía y liderazgo femenino en Génova

La chef gaditana Petri Benítez, responsable de la Venta Melchor, junto a la chef italiana Tina Cosenza, del reaturante Teresa dal 1968 de Génova. - PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz he llevado a cabo en Génova (Italia) una nueva acción de promoción turística internacional gracias a su participación en el proyecto 'La Spagna al Femminile', una iniciativa impulsada por la Consejería de Turismo de España en Milán que combina la promoción de los destinos españoles con el reconocimiento al papel de la mujer en el sector turístico y gastronómico.

Según ha indicado el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz en una nota, coordinó y apoyó la presencia de la chef gaditana en este evento. Así, la chef gaditana Petri Benítez, responsable de la Venta Melchor, en El Colorado (Conil), fue seleccionada para representar a la provincia por su reconocida trayectoria profesional, su profundo conocimiento del atún rojo de almadraba y su compromiso con la cocina tradicional gaditana desde una visión contemporánea.

El evento, celebrado en el restaurante Teresa dal 1968 de Génova y dirigido a medio centenar de periodistas especializados en gastronomía, prescriptores turísticos y agentes de viaje italianos, ha tenido como objetivo posicionar la oferta turística y gastronómica de la provincia de Cádiz en uno de sus mercados emisores estratégicos.

La acción se ha desarrollado mediante un exclusivo menú elaborado a cuatro manos por Petri Benítez y la chef italiana Tina Cosenza, anfitriona del establecimiento. Este diálogo culinario ha permitido reinterpretar productos, recetas y tradiciones de ambos territorios, creando un puente cultural entre Cádiz y la región italiana de Liguria a través de la gastronomía.

Antes del almuerzo, los asistentes han podido conocer de primera mano los principales atractivos de la provincia de Cádiz mediante una presentación en italiano del destino, destacando la riqueza de su patrimonio natural, cultural y gastronómico.

La propuesta gastronómica ha incluido un aperitivo compuesto por seis elaboraciones, tres de cada chef, acompañado por una selección de vinos de Jerez ofrecidos por el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. Posteriormente, Petri Benítez ha presentado dos platos inspirados en la tradición culinaria gaditana, maridados con el vino blanco Torre de Ceres Palomino de Bodegas Miguel Domecq. El menú ha continuado con una creación de Tina Cosenza y concluido con un postre acompañado por una copa de Pedro Ximénez, también ofrecida por el Consejo Regulador.

Con su participación en esta iniciativa, el Patronato Provincial de Turismo ha señalado que refuerza su estrategia de promoción internacional basada en la gastronomía como elemento diferenciador y en la proyección de los productos y profesionales que convierten a la provincia de Cádiz en un destino de referencia.