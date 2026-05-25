El simposio 'Bahía de Cádiz-Metrópoli del Agua' impulsa el turismo vinculado a los recursos naturales de Cádiz

Archivo - Vista general de la Salina de Carboneros en Chiclana de la Frontera. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El simposio Bahía de Cádiz-Metrópoli del Agua ha comenzado este lunes 25 de mayo con el objetivo poner en valor el potencial turístico, ambiental, cultural y económico de la Bahía de Cádiz y de sus espacios vinculados al agua, como ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

La jornada inaugural, que ha tenido lugar en el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta, marca el inicio de un programa dirigido a personal técnico de turismo, patronatos y diputaciones de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Málaga, agencias de viaje, empresas de ecoturismo, guías profesionales, medios de comunicación y perfiles especializados en turismo.

El simposio combina ponencias profesionales, experiencias sobre el terreno y actividades de conocimiento del destino, con una programación centrada en salinas, esteros, marismas, rutas náuticas, patrimonio natural y propuestas de ecoturismo.

Durante la primera jornada se han abordado cuestiones como el presente y futuro de la Bahía de Cádiz, el papel de las salinas tradicionales, los casos de éxito en torno a los esteros y la creación de productos turísticos vinculados a estos recursos. Además, el programa incluye visitas al Museo Cargadores a Indias y al Castillo de San Marcos, así como una cena en bodegas Osborne.

El responsable de Turismo de la Diputación de Cádiz y alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha subrayado la importancia de reforzar la cooperación institucional y profesional para "consolidar la Bahía de Cádiz como un territorio de referencia en turismo sostenible, experiencial y de naturaleza".

La iniciativa permite mostrar a prescriptores turísticos, profesionales y medios especializados un modelo de destino basado en la identidad del territorio, la conservación del entorno y la diversificación de la oferta turística.

A este respecto, Beardo ha destacado que el agua constituye "uno de los grandes argumentos turísticos" de la provincia gaditana, donde su litoral, sus marismas, esteros, salinas, ríos, humedales y paisajes asociados "forman parte esencial de la identidad gaditana y ofrecen una oportunidad estratégica para crear experiencias turísticas singulares durante todo el año".

Los recursos hídricos no solo configuran un patrimonio natural "de enorme valor", sino que también sostienen oficios, tradiciones, gastronomía, biodiversidad y formas de vida que refuerzan el posicionamiento de Cádiz como "destino comprometido con la sostenibilidad, la autenticidad y la calidad".

La segunda jornada del programa, prevista para el martes 26 de mayo, tendrá un carácter experiencial con actividades como una ruta en bicicleta al Molino de Mareas y a la Salina San José, una ruta náutica por Puerto Sherry, Playa Levante, río San Pedro, Los Toruños, Isla del Trocadero y Salina Balbanera, además de un taller final orientado a la creación de productos y su comercialización como destino.

'Bahía de Cádiz-Metrópoli del Agua' está organizado por el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la Isleta y Salarte, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Fundación Aponiente y la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz.