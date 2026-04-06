Bujalance (Córdoba) se prepara para acoger la XXII edición de sus Jornadas Culturales Poeta Mario López

Archivo - El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, en la presentación de la XXII edición de sus Jornadas Culturales Poeta Mario López de Bujalance. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del cartel de las XXII Jornadas Culturales Poeta Mario López, propuesta que se celebrará en el municipio de Bujalance durante el mes de abril y que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la institución provincial.

En relación con esta propuesta, el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "un año más, esta localidad vuelve a situarse en el centro de la poesía y el arte durante un amplio programa de actividades que se desarrollarán en espacios tan diversos como el Cementerio de San Bartolomé, el IES Mario López o el Teatro Español".

De este modo, según ha continuado, "la primera de las jornadas tendrá lugar este miércoles 8 de abril con una ofrenda floral y poética por parte de alumnos y alumnas del SAFA y del IES Marío López, todo ello acompañado por la música de la Escuela Municipal Tenor Pedro Lavirgen".

"El programa de actividades continuará el 23 de abril con la conferencia titulada 'El tiempo en la poesía de Mario López y dará paso, el 25 de abril, a la inauguración del proyecto 'La calle en verso", ha matizado Duque.

Según el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, "completarán el programa los actos previstos para el 26 de abril entre los que se incluyen la XLI edición de los Juegos Florales de Primavera, así como la lectura de una selección de los poemas ganadores de esta edición".

Duque ha afirmado que "cerrarán estas XXII Jornadas Culturales 'Poeta Mario López' la conferencia 'Mario López: un corazón en constante siembra' y la lectura del fallo del jurado y el acto de entrega de premios a los galardonados".