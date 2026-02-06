Desciende a diez el número de vías cortadas de la red provincial de carreteras en Córdoba

Opererarios trabajan en la retirada de un árbol de una carretera provincial. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas por la borrasca Leonardo, a las 14,00 horas de este viernes, un total de diez vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico, una menos que a primera hora de la mañana.

Según detalla la institución provincial, en la zona de Pozoblanco, la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, continúa cortada en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la parte de Fuente Palmera, está cortada la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En lo referido a la zona de La Rambla, permanece cortada la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000 por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En la parte de Córdoba, también sigue cerrado el tráfico en la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía. En la zona de Montoro está afectada la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, cortada por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk. 6+500.

Asimismo, en la zona de Lucena ha quedado cortada la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la virgen de los Remedios, por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; mientras que en la parte de Rute sigue cortada la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y ek 3+700, así como la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 5+800 y pk 6+200.

También continua cortada, en la zona de Priego de Córdoba, la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000 y pk 4+100.

Desde la Diputación han indicado que se está trabajando sobre otras afecciones en la red como pueden ser carreteras y caminos con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas.

Son afecciones que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.