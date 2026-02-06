Publicado 06/02/2026 14:37

Desciende a diez el número de vías cortadas de la red provincial de carreteras en Córdoba

Opererarios trabajan en la retirada de un árbol de una carretera provincial.
Opererarios trabajan en la retirada de un árbol de una carretera provincial. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas por la borrasca Leonardo, a las 14,00 horas de este viernes, un total de diez vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico, una menos que a primera hora de la mañana.

Según detalla la institución provincial, en la zona de Pozoblanco, la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, continúa cortada en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la parte de Fuente Palmera, está cortada la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En lo referido a la zona de La Rambla, permanece cortada la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000 por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En la parte de Córdoba, también sigue cerrado el tráfico en la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía. En la zona de Montoro está afectada la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, cortada por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk. 6+500.

Asimismo, en la zona de Lucena ha quedado cortada la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la virgen de los Remedios, por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; mientras que en la parte de Rute sigue cortada la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y ek 3+700, así como la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 5+800 y pk 6+200.

También continua cortada, en la zona de Priego de Córdoba, la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000 y pk 4+100.

Desde la Diputación han indicado que se está trabajando sobre otras afecciones en la red como pueden ser carreteras y caminos con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas.

Son afecciones que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.

