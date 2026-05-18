La Diputación de Córdoba abre la convocatoria del programa 'Medallero' para la participación de deporte base en torneos

Archivo - El delegado de Deportes y Protección Civil en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Deportes, pone en marcha una nueva edición de su programa 'Medallero', "convocatoria de subvenciones dirigida al deporte base que tiene como objetivo sufragar parte del coste de la participación de entidades deportivas que compitan con deportistas en edad escolar en campeonatos regionales y nacionales".

De este modo lo ha detallado el responsable del área en la institución provincial, Antonio Martín, quien ha remarcado que "esta línea de ayudas contará con un presupuesto total de 100.000 euros, y está dirigida a clubes y secciones deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED), con domicilio social en la provincia de Córdoba, incluida la capital".

Según Martín, "tal y como se desprende del objetivo de las ayudas, se subvencionará la participación en campeonatos autonómicos y nacionales de deportistas en edad escolar y dicha participación, sea gracias a una clasificación previa, haber obtenido unas marcas mínimas o estar incluido en un ranking".

"Dicha convocatoria es en concurrencia competitiva, por lo que cada proyecto presentado tendrá una valoración y ésta indicará la subvención a percibir. Así, la subvención concedida no podrá ser superior a los 5.000 euros por entidad beneficiaria", ha matizado Martín.

El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba ha afirmado que "las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 1 de junio, pudiendo consultarse toda la información sobre la convocatoria 'http://deportes.dipucordoba.es/'".