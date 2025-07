La Diputación de Córdoba aprueba la resolución provisional del 'Invierte 2025', con 17,5 millones para 811 proyectos

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, ha aprobado este miércoles, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox), la resolución provisional del Plan Provincial de Reactivación Económica para las Entidades Locales de la Provincia, 'Diputación Invierte 2025', instrumento que cuenta con un presupuesto de 17.580.000 euros para hacer realidad 811 proyectos anuales de ayuntamientos, entidades locales autónomas (ELA) y mancomunidades.

En declaraciones a los periodistas previas al Pleno, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), ha explicado que "sus objetivos son reforzar y garantizar la prestación de los servicios públicos que son competencia de las entidades locales y coadyuvar en el desarrollo de actuaciones de fomento del desarrollo económico y social".

"Estamos ante una palanca para la transformación de los pueblos de la provincia, un plan del que se benefician 76 ayuntamientos, cuatro entidades locales autónomas y 10 mancomunidades y al que se han presentado 811 proyectos, 150 más que el año pasado", ha destacado.

Con respecto al reparto del gasto, el área 1 'Servicios Públicos Básicos' cuenta con 6,89 millones de euros de presupuesto y se han presentado 250 proyectos. Según el presidente provincial, "se enmarcan en ella actuaciones de seguridad y movilidad por valor de 402.180 euros, de urbanismo y vías públicas por 2.741.229 euros, relacionadas con alcantarillado, agua, limpieza, alumbrado y cementerios, con 2.790.498 euros, y actuaciones de medio ambiente, a las que se destinan 971.652 euros".

Dentro del área 2 de 'Protección y Promoción Social', se destinan 432.825 euros a 34 proyectos para actuaciones relacionadas con la asistencia a grupos con necesidades especiales, por ejemplo la gestión integral de actividades en el Centro de Participación Activa de Los Blázquez.

En el área de gasto 3, denominada 'Bienes Públicos Preferentes', Fuentes ha manifestado que "se destinan 6,57 millones de euros a 328 proyectos dentro del ámbito de la educación, para el mantenimiento y conservación de los colegios 662.531 euros); para la cultura, para bibliotecas, archivos, equipamientos, museos y promoción de la cultura (1,3 millones) y para protección y gestión del patrimonio, ocupación del tiempo libre, fiestas populares y festejos (2.160.614 euros); y para deportes, promoción y fomento del deporte e instalaciones deportivas (2.435.270 euros). Se encuadran aquí actuaciones como la adquisición de la caldera del colegio público de Cañete de las Torres.

La cuarta área, 'Actuaciones de carácter económico', cuenta con un presupuesto de 1,40 millones de euros para hacer realidad 76 proyectos que buscan desarrollar el potencial de los diferentes sectores de actividad económica, especialmente el comercio (520.499 euros) y el turismo (364.770 euros), aunque se incluyen también los gastos en caminos rurales (410.214 euros) y en cuestiones relacionadas con la sociedad de la información (111.404 euros). El presidente de la Diputación ha destacado como ejemplo de esta tipología la instalación de un depósito de agua para uso agrícola en Espejo.

Finalmente, se incluyen en el área 5 los gastos relativos a actividades que afectan con carácter general al ejercicio de las funciones de gobierno de cada entidad local. Dentro de 'Actuaciones generales' se ejecutarán 123 proyectos con un presupuesto total de 2,21 millones de euros.

"SENSIBLES CON QUIENES TIENEN MENOR CAPACIDAD"

Como balance del Diputación Contrata 2025, Fuentes ha abundado en que "nos volcamos en los que tienen menor capacidad de gestión y funcionamiento porque somos sensibles con los que tienen esa menor capacidad. Además, estamos dando prioridad a las inversiones en infraestructuras de los pueblos, en vías públicas, en actuaciones en colegios y en sus servicios".

"Hemos invertido la tendencia que había aumentando los niveles de inversión de manera bastante considerable, pues se ha aumentado el gasto de inversión en diez puntos porcentuales y se ha bajado el gasto corriente en casi veinte puntos. Los recursos van destinados a transformar la realidad de los pueblos para que actúen como palanca", ha matizado Fuentes.

TASA DEL AGUA

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha aclarado que la subida de la tasa del agua, conforme a la subida del IPC, no ha ido al Pleno de este miércoles "porque no tenemos los votos suficientes" y "no había apoyo por parte de la oposición", por lo que "si tenemos pérdidas de en torno a los tres o cuatro millones de euros" en la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), "esas pérdidas tendrán nombre y apellidos".

Así lo ha expresado Fuentes después de que los portavoces de PSOE y Vox hayan criticado que, después de pasar por las comisiones informativas, este asunto no haya llegado al Pleno, a la vez que han pedido diálogo. Al respecto, el presidente provincial ha asegurado que si puede conseguir los apoyos llevará la subida al Pleno de septiembre, recalcando que dicho aumento de tasas es "para pagar nóminas". "Si el año que viene tampoco se revisa el IPC tendremos pérdidas de otros cuatro millones y quiebra técnica de la empresa", ha advertido Fuentes, subrayando que "hemos equilibrado las cuentas y ahora quedaba el IPC, que es el que sube el Gobierno de España, para que no pierdan el equilibrio las empresas".

Por último, cabe destacar que durante el Pleno de julio han tomado posesión de su cargo como diputados provinciales por parte del PSOE Juana Delgado y Andrés Morales, en sustitución de Mamen Pozón y Lola Martínez, quienes el pasado junio renunciaron "voluntariamente", como se había previsto desde el inicio del mandato.