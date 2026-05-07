Diputación de Córdoba impulsará la participación del sector alfarero de La Rambla en dos ferias nacionales de artesanía

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), junto al alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, en la presentación de la Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla en Caballerizas Reales. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Artesanos de La Rambla y el Ayuntamiento de esta localidad con el fin de que empresas del sector alfarero puedan acudir a dos ferias nacionales, la Feria Argilia 2026 de Barcelona y una feria de artesanía y decoración que tendrá lugar en la Casa de Campo de Madrid.

Así lo ha anunciado el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, en la presentación de la Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla en Caballerizas Reales, acto en el que ha recordado que este apoyo se ha hecho "con la madera, con la joya" y "con sectores de todo tipo en la provincia de Córdoba", pues desde la Diputación creen "en el negocio y en las ferias", por lo que va a "ir de la mano de la asociación y del Ayuntamiento".

"Eso es visibilizar un sector que está haciendo las cosas muy bien. A partir de ahí, se va a apostar por una proyección a nivel mundial de esta edición 2026 de EnBarro. Para ello, se va a organizar un gran evento que pueda tener repercusión a través de los medios de comunicación, de prescriptores, de revistas especializadas", ha dicho Fuentes, que ha resaltado que "se trata de apostar por un sector que es cada vez más transversal, que tiene más mestizaje y es capaz de aprovechar todas esas oportunidades que se están planteando".

Con respecto a la feria de Caballerizas Reales, enmarcada en el centenario de EnBarro, Fuentes ha destacado que "celebrar aquí una exposición con 20 expositores, enseñar lo mejor que hay, que hay mucho en La Rambla, en un entorno como es el mayo cordobés y los patios cordobeses, es muy inteligente porque es visibilizar un sector que está viviendo un momento muy grande".

Al mirar atrás, "hace años, esto se apagaba, había momentos de crisis muy preocupantes. Sin embargo, estos hombres y mujeres decidieron seguir adelante y, a pesar de las circunstancias, buscar esa oportunidad en el mercado mundial. Y lo han conseguido porque han sabido evolucionar demostrando la capacidad que han tenido para sintonizar con el tiempo", ha manifestado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha insistido en que "han vivido una evolución muy importante y han demostrado una capacidad de adaptación a los tiempos que corren, y eso lo han hecho hombres y mujeres de La Rambla. Han sabido sintonizar con el tiempo fabricando cosas que piden sectores como el interiorismo, la gastronomía o la hostelería".

La Feria de Artesanía de Caballerizas cuenta con 20 expositores y participan firmas como Ivanros, proveedores de firmas como Dior o Rafael Ruiz, creador de trofeos de cerámica que triunfan en todo el mundo. También está Diramar, firma conocida por la singularidad de sus diseños a mano alzada.